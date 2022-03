John Travolta adotta il cane del tributo a Betty White agli Oscar

John Travolta e Ben adottano Mac N Cheese

John Travolta ha annunciato di aver accolto la cagnolina in casa propria con un post su Instagram, dove appare insieme al figlio Ben, 11 anni, e alla new entry. “Ben ha adottato questa cagnolina che ha partecipato al tributo a Betty White agli Oscar. Grazie Jamie Lee Curtis e PawWorks”, ha scritto l’attore. Anche Curtis ha condiviso la stessa immagine, commentando: “Un finale magico per la storia di ieri sera. Agli Oscar ho incontrato di nuovo il mio amico John Travolta. Abbiamo lavorato insieme nel film Perfect del 1984. Avevo già lasciato il Dolby Theatre ieri sera, dopo aver reso onore a Betty White, e stavo tornando a casa quando qualcuno mi ha mandato una foto di John con la piccola Mac N Cheese nella green room prima della sua presentazione dell’Oscar al miglior attore. Ho pensato che fosse molto bello vederlo insieme a lei, e poi ho scoperto che lui e suo figlio Ben l’hanno adottata e oggi la porteranno a casa. È un finale emozionante e un tributo perfetto per Betty White, che amplifica il messaggio di eroi come Betty, e Chad di PawWorks e Nancy di PerfectPetRescue e il team di MaeDayRescue e le centinaia di migliaia di altri canili che amano e supportano gli animali, che salvare gli animali e offrire loro riparo dalla tempesta della vita, e una casa accogliente è una delle azioni più importanti che noi umani possiamo compiere! #adottanoncomprare”, ha concluso. Durante il tributo, in occasione della cerimonia degli Oscar, Jamie lee Curtis ha detto, a proposito di Betty White: “Non era solo una Golden Girl, era una leggenda. Illuminava ogni stanza nella quale entrava, portando un sorriso a tutti quelli che la vedevano sullo schermo e fuori dallo schermo per quasi un secolo. Era una donna che teneva così tanto non solo ai suoi amici a due zampe, ma anche ad animali come questo qui. Quindi il più grande dono che potete fare a Betty White è aprire il vostro cuore e la vostra casa e adottare un cane come Mac N Cheese”.