John Travolta, la figlia Ella pubblica il suo primo singolo "Dizzy"

I progetti in musica di Ella Travolta

approfondimento

Solo alcuni mesi fa, più precisamente lo scorso novembre, la giovane Ella Bleu aveva annunciato sui social l’arrivo del nuovo singolo, raccontando ai fan che sarebbe stato il primo passaggio, la prima vera anticipazione, rispetto all’uscita del disco cui ha lavorato intensamente nell’ultimo periodo. Ecco cosa aveva scritto all’epoca: “C'è qualcosa su cui ho lavorato nell'ultimo anno che mi sta molto a cuore. Volevo condividere una parte di una canzone che ho scritto che sarà sul mio EP in uscita l'anno prossimo”.

Quando il canto e la recitazione sono “di famiglia”

Una passione, quella della figlia di John Travolta e Kelly Preston, che non è nuova in famiglia. Dopo un breve passato nel cinema, seguendo le orme di papà e mamma, e recitando per alcune pellicole come “Daddy Sitter” (2009), “La rosa velenosa” (2019) e la più celebre “Get Lost”, Ella Bleu Travolta ha scelto di dedicarsi alla musica, proprio come fece il padre nel 1976. Un allora 22enne John Travolta, pubblicò il suo singolo di debutto, “Let Her In”, che in quella stessa annata arrivò nella Top 10 della classifica dei singoli statunitensi. Due anni dopo è tornato nella Top 10 con un paio di collaborazioni accanto alla co-protagonista di “Grease” Olivia Newton-John in "You're The One That I Want" e "Summer Nights". Nel 2009, John ed Ella hanno collaborato insieme per la commedia corale Disney “Old Dogs”, in cui Ella interpretava Emily Greer insieme a suo padre, nel brano "Every Little Step I Take". Ma non finisce qui! Proprio in occasione dell’ultimo Super Bowl, John ed Ella hanno ricreato una scena iconica di “Grease” per uno spot pubblicitario andato in onda durante il match.