Paradise City, Bruce Willis e John Travolta di nuovo insieme

A ventisette anni di distanza dal capolavoro targato Quentin Tarantino, i due attori si ritroveranno sul set della pellicola diretta da Chuck Russel , regista di celebri film come l’iconico The Mask - Da zero a mito. La notizia è stata lanciata da Deadline .

Nel cast del film troveremo anche Praya Lundberg nel ruolo della protagonista femminile. Non ci sono notizie per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.

approfondimento

John Travolta e Bruce Willis sono sicuramente tra i volti più noti della settima arte, infatti nel corso degli anni i due attori hanno preso parte a lavori che hanno segnato la storia del piccolo e grande schermo conquistando anche importanti riconoscimenti, tra i quali due vittorie ai Golden Globe come Miglior attore in un film commedia o musicale per Get Shorty per John Travolta e come Miglior attore in una serie commedia o musicale per Moonlighting per Bruce Willis.