“Buon compleanno tesoro! Ho trovato questa foto del matrimonio di mia madre e di mio padre. È stato bello vedere la nostra accanto alla loro. Tutto il mio amore, John”: queste le parole che John Travolta ha scritto, postando su Instagram uno scatto che lo ritrae insieme a Kelly Preston nel giorno delle loro nozze a Parigi (le prime nozze, celebrate davanti ad un funzionario di Scientology, non sono mai state riconosciute). Mentre, lì accanto, una foto in bianco e nero ritrae il matrimonio di Salvatore "Sam" Travolta e di Helen Cecilia Burke, suoi genitori.

Il 13 ottobre, l’attrice avrebbe festeggiato il suo cinquantunesimo compleanno. Un cancro però l’ha strappata alla vita, lo scorso 12 luglio. “È col cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia contro il cancro al seno, durata due anni. La mia famiglia ed io saremo per sempre grati ai dottori e agli infermieri del MD Anderson Cancer Center, a tutti i centri medici che l’hanno aiutata e ai molti amici e alle persone care che sono state al suo fianco” scriveva John Travolta annunciandone la morte, per poi prendersi una pausa dal lavoro. Il suo obiettivo, in quel momento, era stare vicino ai loro figli: Ella e Benjamin.

John Travolta e Kelly Preston erano tra le più affiatate coppie di Hollywood. Insieme dal 1987, quando si conobbero sul set de “Gli esperti americani”, si sposarono tre anni dopo. «Il nostro segreto è avere molte cose in comune: empatia, essere gentili e occuparci degli altri, amore per il gioco e le risate. Ci siamo completati, ci amiamo e comunichiamo, ma non viene tutto da sé. Se vuoi far funzionare un matrimonio devi lavorarci tutti i giorni, giocare e divertirti insieme, stare coi figli. Non soltanto amo John, lui mi piace e mi fa ridere. Ma ogni giorno bisogna in qualche modo ricreare la magia di quando ti innamori» aveva confessato la donna a Vanity Fair.



Il ricordo social



Non solo John Travolta. Anche Ella ha deciso di fare gli auguri alla mamma, postando un’immagine di lei bambina tra le sue braccia. “Tanti auguri mamma, ti amo così tanto!” ha scritto, a commento di una fotografia che la ritrae mentre mangia un gelato in braccio ad una giovane Kelly, col suo sorriso contagioso.