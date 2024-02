A due mesi e mezzo dall'evento newyorchese, arrivano i nomi dei co-chairs che affiancheranno Anna Wintour nella notte più glamour dell'anno. I quattro artisti, tutti nel mezzo di una stagione densa di impegni professionali, saranno ambassador della serata e si impegneranno a rispettare al meglio il dress code stabilito: “Garden of Time”, il giardino del tempo

Jennifer Lopez, Zendaya, Bad Bunny e Chris Hemsworth saranno i presentatori del Met Gala 2024, lo hanno annunciato insieme il Metropolitan Museum of Art di New York e il Met Costume Institute con una divertente formula social che ha reso presto virale la notizia in rete.

Con un po' di ritardo rispetto allo scorso anno, quando lo stesso annuncio era già stato diffuso a gennaio, gli organizzatori del Met Ball hanno iniziato a snocciolare alcune delle informazioni più importanti dell'appuntamento riservato, come da tradizione, a poche centinaia di invitati di spicco, scelti tra i volti più influenti del mondo dello spettacolo globale.

Non c'è da stupirsi per le nomine di Zendaya e Jennifer Lopez, entrambe artiste di primo piano con tanti lavori in uscita nel primo semestre del 2024. Del tutto inedite, invece, la scelta di Bad Bunny, che però ha salito i gradini del Met già tre volte, da semplice invitato, e quella di Hemsworth che è un nome nuovo nell'elenco di contatti di Anna Wintour.

L'invito al Met Gala via chat Il Met Gala non ha bisogno di presentazioni né di grandi nomi per aumentare l'attesa di quella che è globalmente riconosciuta come la notte più glamour dell'anno. Eppure, la certezza che all'appuntamento che mescola arte, fashion e showbiz - tutto ai massimi livelli - ci saranno, quest'anno dive incontrastate del calibro di Jennifer Lopez e Zendaya, e Bad Bunny e Chris Hemsworth - rappresentanti di due tipologie maschili molto diverse ma comunque parimenti affascinanti - rappresenta l'ennesima conferma che nella notte tra il 6 e il 7 maggio, nessuna ragione al mondo terrà lontano dallo schermo gli appassionati di moda e celebrity.

L'evento che, materialmente, raccoglie fondi per i progetti in campo moda del Costume Institute, e online genera milioni di contenuti e interazioni, quest'anno ha deciso di dare l'annuncio dei quattro co-chairs (o presentatori) sfruttando il linguaggio dei social media, un'idea che è piaciuta a tutti.

Il post consiste in una clip che mostra la conversazione avvenuta via chat tra Anna Wintour e i suoi quattro prescelti: Zendaya, Bad Bunny, J.Lo ed Hemsworth. Il grande capo di Vogue Magazine, nell'invitare le quattro star a New York svela anche che il dress code per la serata è "The Garden of Time", che rientra nel grande tema della mostra del Costume Institute di quest'anno, "Sleeping Beauties", già annunciata lo scorso autunno.

La clip mostra le risposte divertenti dei due uomini che certamente hanno meno familiarità col grande evento mondano rispetto a Zendaya e J.Lo, veterane dei red carpet e del Met Ball.

Il più esilarante è il rapper che lancia qualche ispirazione per il suo outfit che non riceve l'approvazione di Wintour. È chiaro, però, che è un modo per scherzare. Bad Bunny è interessato (ed interessa) al mondo della moda. Proprio in questi giorni il portoricano è protagonista dell'ultima campagna di Jacquemus, brand che lo aveva invitato al Met dello scorso anno con un suo incredibile look su misura. leggi anche Met Gala 2024, il tema dell'evento sarà "Sleeping Beauties"

L'attesa per i look di Zendaya e J.Lo Cosa combineranno Jennifer Lopez e Zendaya Coleman in qualità di ambasciatrici dei messaggi e del grande tema del Met Gala 2024? C'è da perdersi tra le mille opportunità che le due star potrebbero avere a disposizione, vista la comprovata esperienza di entrambe sui red carpet più prestigiosi di tutto il mondo.

Lopez è una vera professionista della moda da grandi occasioni e l'uscita del suo ultimo lavoro musicale e cinematografico This Is Me... Now potrebbe essere un ottimo sprone a fare del suo meglio (vedi l'ultimo, incredibile, look a tema per il suo docufim).

Zendaya è una vera regina del tappeto rosso e, grazie alla complicità del suo stylist Law Roach, riesce sempre a rendere ogni sua uscita memorabile.

Siamo pronti a scommettere anche su Chris Hemsworth che, quando non indossa l'abbigliamento sportivo con cui si allena o i costumi da supereroe, è sempre impeccabile nei suoi completi Boss, brand di cui è storico testimonial. Tutto è ancora da decidere, comunque, per i quattro co-hosts anche se, quando di tratta di outfit per il Met Gala, creazioni raffinatissime che richiedono centinaia di ore di lavoro, non c'è un minuto da perdere.

