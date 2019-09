L’attesissima serie Euphoria sta per arrivare. Manca pochissimo: da giovedì 26 a domenica 29 settembre, un doppio episodio ogni giorno alle ore 23.15 su Sky Atlantic appagherà i palati più esigenti in materia di serie tv.

Attraverso la voce narrante della protagonista Rue, interpretata dalla popolarissima Zendaya, si dipana un realistico affresco che ha come protagonista corale un gruppo di adolescenti alla ricerca costante ed estenuante dell’euforia messa a titolo. Per raggiungere quello stato di grazia devono per forza intorpidire la mente, perché la lucidità non va a braccetto con l’euforico stato che sembra appagarli.

E quindi per sperimentare la vita adrenalinica e sfrenata che fa palpitare il loro cuore in maniera tachicardica passano al vaglio droghe, sesso e violenza. La durissima e spietata “trinità” che spesso tenta i giovani nell’età più critica, l'adolescenza appunto. Affronteranno problemi di autostima, abusi fisici e psicologici, accettazione della propria identità e tradimenti, toccando tematiche molto calde (per non dire scottanti): dall’abuso di alcool al bullismo, dal "fat shaming" all’identità di genere, i temi trattati in Euphoria sono molto attuali. Attualissimo è anche il cast, capitanato dalla mitica Zendaya. Ecco tutti gli attori principali e i personaggi da loro interpretati.

Euphoria, il cast della serie tv

Zendaya è Rue Bennett

A guidare il cast di Euphoria nel ruolo da protagonista nei panni di Rue Bennett c’è proprio lei, la paladina di tantissimi adolescenti e anche ormai ex adolescenti: Zendaya, l’attrice, cantante e ballerina statunitense partita da giovanissima dai film della Disney. Ha inaugurato la sua carriera recitando nel film Disney per la tv Nemici per la pelle ed è diventata poi una star a tutto tondo interpretando il ruolo di Rocky Blue nella sitcom di Disney Channel A tutto ritmo.

Concorrente nel 2013 nella sedicesima stagione del programma tv Dancing with the Stars e poi interprete del personaggio di K.C. Cooper nella sitcom di Disney Channel K.C. Agente Segreto, debutta sul grande schermo nel 2017 nella parte di Michelle "MJ" Jones nel film Spider-Man: Homecoming e l’anno seguente in Spider-Man: Far from Home. Sempre nel 2018 veste i panni di Anne Wheeler nel film The Greatest Showman.

Dopo avere partecipato come personaggio ricorrente al visual-album Lemonade di Beyoncé del 2016, nel 2017 è protagonista del videoclip della canzone Versace on the Floor di Bruno Mars. Attivissima anche come cantante, ha incominciato registrando pezzi in maniera "indie", pubblicando i singoli Swag It Out e Watch Me nel 2011 con etichette indipendenti. Nel 2012 viene prodotta dall’etichetta Hollywood Records e quando esce il suo singolo di debutto, Replay, schizza immediatamente alla quarantesima posizione nella classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti.

Maude Apatow è Lexi Howard

Il personaggio di Lexi Howard è interpretato da Maude Apatow, attrice statunitense che ha incominciato la sua carriera cinematografica nel 2007 in Molto incinta, film scritto, prodotto e diretto da suo padre Judd Apatow. Lì interpreta Sadie e sul set recita assieme a sua madre, Leslie Mann, e a sua sorella minore. Nel 2009 ha interpretato invece il personaggio di Mable in Funny People, un altro film che suo padre ha scritto, prodotto e diretto e in cui recita ancora una volta assieme alla madre. Nel 2012 si è calata nuovamente nei panni di Sadie nello spin-off di Molto incinta: Questi sono i 40.

Euphoria, le foto della serie tv



Jacob Elordi è Nate Jacobs

Il personaggio di Nate Jacobs è interpretato da Jacob Elordi, l’attore australiano che, dopo avere preso parte al film Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, ha incominciato una notevole carriera cinematografica che l’ha portato nel 2017 a interpretare il ruolo di Gallo nel film Swinging Safari e quello di Noah Flynn in The Kissing Booth. Con una recitazione versatile e un talento straordinario, passa senza problemi da pellicole sentimentali a film horror. E nel 2018 recita proprio nella pellicola dell’orrore The Mortuary Collection. Oltre a interpretare Nate Jacobs nella serie televisiva Euphoria, sta attualmente lavorando sul set di The Kissing Booth 2, in uscita nel 2020.

Barbie Ferreira è Kat Hernandez

Kat Hernandez è interpretata da Barbie Ferreira, modella e attrice statunitense che ha incominciato la sua carriera sulla passerella grazie a un casting di American Apparel. Successivamente ha lavorato come modella per numerosi brand tra cui Aerie, Adidas, Asos, Forever 21, H&M e Missguided. Nel 2016 la rivista Time l’ha inserita nella classifica “30 Most Influential Teens". Come attrice, ha recitato in un episdoio della serie How to Behave di Vice per la cui interpretazione è stata insignita del Webby Award for Best Web Personality/Host. Ha preso parte anche alla web series di Teen Vogue Body Party. Ha avuto pure un’esperienza da regista, dirigendo il videoclip della canzone So Cool di Dounia.

Euphoria: la colonna sonora della serie tv



Sydney Sweeney è Cassie Howard

Cassie Howard è interpretata da Sydney Sweeney, la giovane attrice statunitense che si è già fatta notare nei ruoli di Emaline Addario nella serie tv Everything Sucks! e di Eden Spencer nella serie The Handmaid's Tale. Ha recitato anche nella miniserie Sharp Objects interpretando Alice, la compagna di camera della protagonista Camille Preaker (alias Amy Adams) nelle scene ambientate nella clinica psichiatrica. Nel 2018 recita nel thriller Under the Silver Lake e nel 2019 in Clementine. È stata diretta da Quentin Tarantino sul set di C'era una volta a... Hollywood. Qui Sydney interpreta Dianne "Snake" Lake, una degli adepti della Family di Charles Manson. Attualmente sta lavorando al film horror Tell Me Your Name.



Algee Smith è Christopher McKay

Christopher McKay è il personaggio in cui si cala perfettamente Algee Smith, l’attore e cantante statunitense diventato celebre grazie al ruolo di Ralph Tresvant nella miniserie The New Edition Story del 2017. Lo stesso anno ha vestito i panni di Larry Reed nel film di Kathryn Bigelow Detroit, raccogliendo consensi sia di critica sia di pubblico per la sua interpretazione da chapeau. Nel 2018 entra nel cast del film Il coraggio della verità di George Tillman Jr. Come musicista, nel 2017 ha pubblicato il suo primo EP intitolato Listen, un eccezionale mix di pezzi che mescola i generi R&B e Hip hop. Ha anche composto Grow, una canzone per la colonna sonora del film di Detroit.

Alexa Demie è Maddy Perez

Il personaggio di Maddy Perez ha invece il volto di Alexa Demie, l’attrice che dopo avere debuttato in programmi televisivi come Ray Donovan, Love e The OA si è data al grande schermo in film come Miles, Brigsby Bear, To the Moon, Mid90s, Waves e Mainstream. Per il film Mid90s (in cui interpreta la bella Estee) è stata diretta dall’attore Jonah Hill, in questo caso in veste di regista alla sua prima eccellente prova dietro la macchina da presa.

Austin Abrams è Ethan

Ethan è interpretato dall’attore a stelle e strisce Austin Abrams. Dopo il debutto cinematografico in Ticking Clock nel 2011, ha ottenuto l’anno dopo il suo primo ruolo televisivo nella serie The Inbetweeners - Quasi maturi. Nel 2013 ha recitato nel film Gangster Squad assieme a Ryan Gosling, Josh Brolin e Sean Penn e anche nella commedia The Kings of Summer diretta da Jordan Vogt-Roberts. Guest star nelle serie televisive Shameless e Silicon Valley, nel 2015 ha affiancato Nat Wolff e Cara Delevingne sul set della pellicola drammatica Città di carta, adattamento cinematografico del romanzo omonimo di John Green. A partire dal 2015 fino al 2016 ha interpretato il ruolo di Ron Anderson in The Walking Dead.

Hunter Schafer è Jules Vaughn

Jules Vaughn è il personaggio interpretato dall'attrice e modella transessuale Hunter Schafer. Attivista per la comunità LGBTQ+, lotta da sempre per ampliare il concetto di gender. Incomincia una carriera da modella davvero rosea nel 2017, entrando a fare parte di una delle più prestigiose agenzie di New York, ossia Elite Model Management. Ha sfilato sulle passerelle dei più celebri brand internazionali, da Miu Miu a Marc Jacobs fino ad arrivare a Emilio Pucci, Maison Margiela e Vera Wang. Ha debuttato sullo schermo proprio con Euphoria. Oltre a recitare la parte di Jules Vaughn, Schafer ha anche collaborato a stretto contatto con il creatore Sam Levinson in fase di stesura della sceneggiatura per restituire un personaggio realistico e credibile, basato fedelmente sulla sua esperienza di vita.

Euphoria, tutto quello che sappiamo sulla serie tv