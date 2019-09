Euphoria, la data d'uscita in Italia della serie tv

E' in arrivo su Sky Atlantic Euphoria , la chiacchieratissima produzione di casa HBO creata da Sam Levinson e prodotta da Drake, con un strepitosa Zendaya alla guida di un cast tanto giovane quanto talentuoso: scopri quando andrà in onda in Italia la serie tv. - Euphoria, le foto della serie tv

Con una strabiliante Zendaya nei panni della protagonista, la sensibile e problematica diciassettenne Rue Bennet, è in arrivo su Sky Atlantic in prima tv per l'Italia l'apprezzatissima e chiacchierata Euphoria, una delle nuove produzioni di casa HBO del 2019. Nel cast, oltre alla già citata Zendaya, troviamo Hunter Schafer, Jacob Elordi, Barbie Ferreira, Sydney Sweeney, Angus Cloud, Maude Apatow, Alexa Demie, Eric Dane, Nika King, Storm Reid e Algee Smith.

Euphoria, tutto quello che sappiamo sulla serie tv

Euphoria: di cosa parla la serie tv targata HBO

Droghe, sesso, traumi, identità di genere, amori, amicizie, abusi, fat e body shaming e molto altro: sono gli ingredienti che rendono Euphoria una delle serie più discusse e attese del momento.

La serie targata HBO, attraverso la voce narrante della protagonista Rue, una adolescente difficile che trova nella droga un rifugio dai disturbi mentali che la accompagnano sin da bambina, racconta la storia di un gruppo di studenti liceali che sperimentano una vita adrenalinica e sfrenata, alla ricerca costante di una sensazione di euforia difficile da provare a mente lucida.

I protagonisti scoprono così le conseguenze delle droghe, del sesso, della violenza, affrontando problemi di autostima, abusi fisici e psicologici, accettazione della propria identità, tradimenti, in una vera e propria girandola di emozioni, peraltro non sempre, per non dire spesso, piacevoli.

Alla ricerca di sé stessi e del loro posto in un mondo iperconnesso ma ipercomplicato - e a volte anche spietato -, Rue e compagni sembrano avere tutte le risposte, ma in realtà la loro vita è fatta quasi solamente di domande.

Euphoria: ecco quando andrà in onda in Italia e dove

Negli U.S.A. la prima stagione della serie è andata in onda su HBO dal 16 giugno al 4 agosto, mentre i Italia andrà in onda in prima tv su Sky Atlantic da giovedì 26 a domenica 29 settembre in seconda serata, dunque alle 23.15:

Giovedì 26 settembre, episodi 1 e 2

Venerdì 27 settembre episodi 3 e 4

Sabato 28 settembre, episodi 5 e 6

Domenica 29 settembre, episodi 7 e 8

Euphoria, le foto della serie tv, in onda su Sky Atlantic dal 26 al 29 settembre