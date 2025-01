Shrek, morto l'asino Perry che ha ispirato Ciuchino

L'animale è scomparso all’età di 30 anni a causa di una laminite, una dolorosa malattia degli zoccoli. Un animatore della DreamWorks si era ispirato a lui, che era un giocherellone, per il personaggio del simpatico amico dell'orco verde

L’asino Pericles, chiamato da tutti Perry e ispiratore del personaggio di Ciuchino nella celebre saga di film d’animazione Shrek , è morto all’età di 30 anni a causa di una laminite , una dolorosa malattia degli zoccoli. “Era un membro amato della nostra comunità e sappiamo che molte persone saranno toccate dalla sua scomparsa”, ha scritto l’account del Barron Park Donkeys di Palo Alto, in California, che ha annunciato la dipartita dell’asino nato nel 1994 e vissuto dall’età di tre anni nel parco. Lo scorso maggio, per lui era stata organizzata una festa. Ultimamente, però, il disturbo alla zampa posteriore sinistra era peggiorato, e vani sono stati i tentativi di alleviare il dolore con agopuntura, terapia con luce laser e massaggi caldi.

LA SIMPATIA DI CIUCHINO

Su indicazione della moglie, un animatore della DreamWorks si era ispirato a Perry, che era un giocherellone e muoveva la testa e trotterellava in modo particolare, per il personaggio di Ciuchino, il simpatico asino parlante che stringe amicizia con il solitario orco verde Shrek. Nella versione originale, il doppiatore era Eddie Murphy. Il primo film, uscito nel 2001, ha vinto un Oscar come Miglior film d’animazione.