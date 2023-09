La casa di Shrek è su Airbnb: ecco come prenotarla

Dormire in una casa sull'albero? Sogno superato. Ora puoi dormire dentro a un tronco. E non parliamo certo di un tronco quasiasi. Dal 27 al 29 ottobre , tre fortunati viaggiatori potranno soggiornare gratuitamente nella casa di Shrek , tra i panorami fiabeschi delle Highlands scozzesi .

Come prenotare la casa di Shrek

Per dormire nella casa di Shrek è necessario prenotarsi (e sperare di essere estratti). Le prenotazioni aprono il 13 ottobre alle 19 al link airbnb.com/shrek, ma valgono per il solo alloggio: il viaggio per e dalla Scozia è a carico dei visitatori. Airbnb, per celebrare i bei ricordi d'infanzia che durano tutta la vita, farà una donazione alla HopScotch Children's Party, che offre viaggi educativi ai bimbi scozzesi svantaggiati. Il soggiorno, gratuito e riservato a un massimo di tre persone, si svolgerà dal 27 al 29 ottobre.