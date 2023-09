Morto Steve Harwell, cantante frontman degli Smash Mouth

A causare la morte di Harwell è stata un'insufficienza epatica. Il cantante era malato da tempo. Nel 2015 gli erano state diagnosticate una miocardite e una insufficienza cardiaca che l'avevano costretto a sospendere l'attività. Nell'agosto dell'anno successivo, dopo essere tornato a esibirsi in pubblico, era stato ricoverato in ospedale in seguito a un collasso sul palco durante un concerto a Urbana, Illinois. Tornato ancora una volta sul palco, si era dovuto fermare per delle difficoltà respiratorie riscontrate durante un sound check prima di un live a Memphis, in Tennessee.

L'ANNUNCIO DEL RITIRO

"Fin da quando ero bambino, ho sognato di essere una rockstar esibendomi davanti ad arene esaurite e sono stato così fortunato a vivere quel sogno - aveva detto in quell'occasione - non riesco a pensare a nessun altro con cui avrei preferito intraprendere questo viaggio selvaggio", aveva aggiunto definendo un "onore" la possibiltà di suonare coi suoi compagni di band. Il comunicato si concludeva così: "Ho provato così tanto a superare i miei problemi di salute fisica e mentale e ad esibirmi un'ultima volta, ma non ci sono riuscito". Harwell era un personaggio noto anche per la tv, molto popolare in Italia, dove aveva persino presenziato da giurato al posto di Lamberto Sposini in una puntata di Ballando con le Stelle. Nel 2001 aveva perso il figlio, stroncato da una leucemia fulminante a soli sei mesi.