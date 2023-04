Shrek 5 si farà: il sequel è in lavorazione

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Chris Meledandri, alla guida di Illumination, è impegnato in diversi progetti tra cui anche il film di Super Mario Bros. – Il film uscito il 5 aprile al cinema. Tuttavia è anche partner creativo per DreamWorks Animation e sta cercando di riavviare il franchise di Shrek secondo Variety. Non vede l’ora di riunire il cast delle voci originali che comprende Mike Myers, Cameron Diaz e Eddie Murphy, per il prossimo Shrek 5. "Non è così diverso dal processo che abbiamo affrontato con Super Mario, in cui ci siamo concentrati sugli elementi fondamentali che il pubblico ha amato e abbiamo fatto del nostro meglio per onorarli", ha detto Meledandri. “E poi basta cercare di costruire elementi della storia e nuovi personaggi che ti portino in luoghi completamente nuovi. Il cast originale gioca un ruolo fondamentale in questo. Le trattative con gli attori stanno iniziando ora, e ogni indicazione che abbiamo ottenuto è che c'è un enorme entusiasmo da parte loro a tornare”, ha detto.