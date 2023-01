L‘attore è pronto a riportare in vita il simpatico personaggio del film d'animazione e spera in uno spin-off Condividi

"Sarei assolutamente aperto all'idea, se mai proponessero un altro Shrek, non ci penserei due volte. Adoro Ciuchino" ha detto Eddie Murphy durante un'intervista con Etalk. "Hanno fatto tanti film de Il gatto con gli stivali e ho pensato che avrebbero dovuto fare anche un film su Ciuchino. L'asino è più divertente del gatto con gli stivali. Voglio dire, adoro il gatto con gli stivali, ma non è divertente come l'asino" ha sottolineato l'attore che da pochi giorni è su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con il nuovo film You People al fianco di Jonah Hill.

L’idea Eddie Murphy per il futuro di Shrek approfondimento Antonio Banderas parla di "Shrek 5" Eddie Murphy ha detto che sarebbe disponibile per un altro film di Shrek oppure per uno spin-off incentrato sul suo personaggio a quattro zampe, Ciuchino. Il giornalista che lo ha intervistato gli ha suggerito di fare qualcosa per far in modo che questo accada, e l’attore ha risposto: “Questa è la Dreamworks Animation. Devono volerlo fare. Dreamworks, se volete farlo, chiamatemi. Sono pronto, sono pronto a fare Ciuchino”. Durante il Red Sea Film Festival, Antonio Banderas ha lasciato intendere che ci sarebbe stato un altro film di Shrek prossimamente, quindi questa idea di Murphy non sembra così improbabile.

Conosciamo meglio Ciuchino

Ciuchino è l'asino parlante che appare in tutti i film di Shrek, fedele amico dell'orco verde protagonista, energico e divertente. Apparso per la prima volta nel libro di William Steig Shrek! è un personaggio importante all'interno delle avventure di Shrek e la sua famiglia. Empire lo ha inserito tra i 50 migliori personaggi dei cartoni animati di sempre ed Eddie Murphy gli ha prestato la sua voce in tutti gli adattamenti per il grande schermo. Grande chiacchierone, canta, balla, ma spesso fa innervosire Shrek e altri personaggi che si trovano nei dintorni, ama le lasagne, le torte ed è anche molto furbo e intelligente. Ma è anche fifone, come ha dimostrato in diversi momenti dei vari capitoli della saga animata.