You People, il nuovo teaser del film con Eddie Murphy e Jonah Hill

Sono arrivate online nuove immagini di You People, la pellicola dal creatore di Blackish che sarà disponibile dal 27 gennaio su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Oltre a Jonah Hill ed Eddie Murphy nel cast ci sono anche Lauren London, Julia Louis-Dreyfus, Nia Long e David Duchovny . Scritto da Kenya Barris e lo stesso Hill, You People prende spunto dal classico Indovina chi viene a Cena? adattandolo alla società di oggi, con i toni della commedia.

Una nuova coppia e le rispettive famiglie si trovano alle prese con l’amore moderno e le dinamiche domestiche tra razzismo, intolleranza, regole della società e confronti generazionali. Al centro della storia uno scontro culturale tra bianchi e neri come una sorta di moderno Romeo e Giulietta. Jonah Hill interpreta un uomo innamorato perdutamente della donna dei suoi sogni, ma quando decide di sposarsi con lei, si ritrova a lottare per l’approvazione di suo padre e l’intera famiglia.

Un’America diversa

GUARDA ANCHE

Tutti i video su cinema e film

You People racconta attraverso il sorriso e la leggerezza il cambiamento dell’America negli ultimi cinquant’anni in termini di integrazione e discriminazione. Le prime immagini del trailer suggeriscono momenti esilaranti ma anche spunti di riflessione per un pubblico eterogeneo. Scontri diretti tra alcuni personaggi, dialoghi ironici sullo sfondo di una metropoli affollata e dinamica. Nei suoi lavori Barris ha spesso raccontato l’esperienza dei neri in America con una chiave umoristica. Ha lavorato con Murphy nel recente Il Principe Cerca Figlio e nel reboot di Shaft del 2019.