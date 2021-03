Eddie Murphy presenta "Il Principe cerca figlio" a Sky Tg24

L'attore torna a rivestire i panni di Re Akeem nel sequel del famoso "Il Principe cerca moglie". Questa volta dovrà trovare il figlio "illegittimo" nato a New York e portarlo nel Regno di Zamunda come suo erede

Dopo 30 anni la voglia di ritrovare quei personaggi iconici era rimasta intatta.

Ma è solo quando la sceneggiatura è apparsa ad Eddie Murphy "perfetta" che si è deciso a fare il sequel dello storico film “Il Principe cerca moglie” che fu la prima commedia con una cast interamente afro-americano.

Ora, dopo quattro anni di lavoro e preparazione, il risultato (esilarante) è dal 5 marzo su Prime Video e si intitola “Il Principe cerca figlio”.

L’attore torna a rivestire i panni di Re Akeem, torna a New York dove cerca e trova suo figlio “illegittimo” avuto prima di incontrare Lisa, perché dopo aver avuto solo figlie femmine è in cerca dell’erede maschio. Inutile dire che inaspettate avventure saranno dietro l’angolo. Una comicità senza tempo quella di Eddie Murphy perché come dice lui: “La gente cambia gusti, certo, ma se qualcosa è divertente lo rimane per sempre. Io posso guardare "Luci della città" di Charlie Chaplin e ridere tantissimo come rido guardando "Il Grinch" con Jim Carrey. Se una cosa è divertente fa ridere senza tempo”.