Eddie Murphy e Jonah Hill protagonisti di un film comedy di Netflix

Un nuovo “Indovina chi viene a cena?”

Dinamiche familiari, relazioni, culture diverse e contrastanti a confronto. In più, lo scontro generazionale. C'è davvero molto nelle tematiche che sottendono il nuovo progetto comico a marchio Netflix che vede al lavoro lo sceneggiatore Kenya Barris che ha pensato a due campioni della risata, Eddie Murphy e Jonah Hill, per quest'opera in progress che lo vede coinvolto in qualità di regista. Secondo l'autorevole fonte Hollywood Reporter, il nuovo progetto di Kenya Barris sarebbe una commedia, una pellicola che è chiamata a cancellare, date le alte aspettative che sono legate ai nomi stellari del cast, le critiche piovute su “Il principe cerca figlio”, ambizioso sequel dell'iconica pellicola di John Landis del 1988.

Amore e famiglia, dunque, in questo lungometraggio che segna un importante debutto di Kenya Barris dietro la macchina da presa. Fino ad ora lo sceneggiatore era stato impegnato come regista solo per alcuni episodi di “Black-ish”, serie tv con Anthony Anderson e Tracee Ellis Ross di cui Barris è ideatore e che va avanti da sette stagioni fin dal 2014.

Secondo alcuni, si può supporre che il film sfrutti uno spunto classico nel cinema di genere, riportando ai giorni nostri un conflitto tra i personaggi sul modello di “Indovina chi viene a cena?”, film pluripremiato del 1967 diretto da Stanley Kramer con Sidney Poitier, un vero cult del genere commedia.



Jonah Hill anche producer

Il film, che al momento è senza titolo, vede come Hill coinvolto nella stesura del copione; i due sono anche produttori della pellicola attraverso le rispettive società di produzione (la Strong Babybanner di Jonah Hill e la Khalabo Ink Society di Kenya Barris) in collaborazione con la Misher Films di Kevin Misher. Tra i produttori esecutivi figurano E. Brian Dobbins, Matt Dines e Ali Goodwin della Strong Baby con Andy Berman.