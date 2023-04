Super Mario Bros, le voci dei protagonisti del film d'animazione

L'atteso film d'amimazione arriva al cinema in Italia dal 5 aprile. Per l'occasione Sky Cinema ha intervistato gli attori italiani e americani che hanno doppiato il lungometraggio

Abbandonata la voce squillante del videogioco, Mario è in italiano doppiato da Claudio Santamaria (in testa all'articolo trovate l'intervista integrale all'attore italiano ) e nella versione originale da Chris Pratt, affiancato da un cast all star per tutti gli altri personaggi: Luigi è Charlie Day, il cattivo Bowser è Jack Black, la principessa Peach è Anya Taylor Joy, Toad è Keegan-Michael Key.

Super Mario Bros il film, l’adattamento dell’iconico videogioco Nintendo in lavorazione da ben 6 anni arriva finalmente al cinema mercoledì 5 Aprile. La trasposizione cinematografica delle avventure dei due piccoli baffuti idraulici non è la prima, un film live action dalle sorti poco fortunate era uscito nel 1993, ma questa animazione promette di essere un’avventura gioiosa, autoironica e visivamente spettacolare, zeppa di easter eggs.

Ecco 6 cose da sapere su Super Mario prima di entrare in sala!

1) Il videogioco Super Mario rese popolare la prima consolle casalinga della Nintendo nel 1985. Ma Mario aveva già debuttato in un famoso videogame: Donkey Kong, in cui saltava e scavalcava ostacoli per liberare una donna rapita da uno scimmione, Donkey Kong appunto: lo ritroviamo con la voce di Seth Rogen.

2) Il tema musicale di Super Mario, scritto dal compositore Kojii Kondo, è uno dei più noti e riconoscibili al mondo, non verrete delusi dalla colonna sonora di Super Mario Bros il film.

3) Mario e Luigi sono italoamericani. La catchphrase, che conosciamo dai videogiochi, let’s go pronunciata letsa go, con la tipica tendenza italiana di mettere vocali dappertutto, non è la sola cosa che connoterà le loro origini nel film. Anzi non sarà il loro accento a parlane, ma le scene casalinghe con cui lo sceneggiatore Matthew Fogel ha espanso il loro mondo.

4) Mario è la quintessenza dell’entusiasmo. Un saltatore nato che non perde mai il suo buonumore, nemmeno durante decenni di competizione con videogiochi dark, sparatutto e apocalittici. Mario rimane Mario in un mondo colorato e bizzarro, che di solito comprende blocchi o mattoni galleggianti su cui zompare, per arrivare, in modo piuttosto inconsulto ma veloce, da punto A a punto B. Tenete occhi e orecchie aperte per il suo commento in proposito.

5) I tubi sono sempre stati il forte di Mario, non solo perché è un idraulico ma perché fin dalle lontane origini è un tubo che consente di sorpassare i livelli del videogioco in una delle più famose scorciatoie videoludiche. Chi non ama un buon tubo? State pronti ad una strizzata d’occhio.

6) La principessa Peach è stata spesso una protagonista del mondo di Mario. Nel videogioco del 2005 il suo superpotere erano… i cambiamenti di umore! Ma siamo nel 2023: una dose di autoaffermazione femminile ha raggiunto anche il suo regno.