La profezia del male, l'horror sui tarocchi arriva da oggi al cinema

La lettura delle carte dei tarocchi è qualcosa che risale alla metà del XV secolo, tuttavia pare che all'inizio non avessero legami con gli occultisti. Poi, però, qualcosa cambiò verso la fine del XVIII secolo. Esistono due tipi diversi e ben separati di mazzi, uno usato solo per i giochi e l'altro usato per la divinazione e la cartomanzia.

Quella loro violazione sortisce un effetto catastrofico: liberano inconsapevolmente un male indicibile, qualcosa di demoniaco che era intrappolato nelle carte maledette. A quel punto ciascuno degli amici, uno per uno, si ritroverà faccia a faccia con il destino. Destino che altro non è se non la morte, chiaramente. Altrimenti che horror e che tarocchi maledetti sarebbero?

I personaggi interpretati dai vari attori

Jacob Batalon è stato il primo a essere confermato come membro del cast nel giugno 2022, nel ruolo di Paxton. Batalon ha debuttato come attore nel 2016 in un film horror chiamato North Woods prima del suo iconico ruolo di Ned in Spider-Man: Homecoming. Da allora ha ripreso quel ruolo in tutti i film successivi del MCU, ma ha anche recitato in Reginald the Vampire, Shortcomings e Lift.

Oltre a La profezia del male, interpreterà anche il protagonista del prossimo thriller d'azione Novocaine, attualmente in produzione (dovrebbe uscire nel marzo 2025).

Larsen Thompson e Avantika si uniscono a Batalon nel cast rispettivamente nei panni di Elise e Paige. Thompson ha recitato in film e serie televisive come Bloodline, The Midnight Club e American Cherry. Avantika è nota soprattutto per il suo ruolo di Karen Shetty nel remake musicale del 2024 di Mean Girls e in precedenza come Janet nella commedia con protagonista Rebel Wilson, Senior Year.

Humberly González e Harriet Slater interpretano rispettivamente Madelyn ed Haley, membri del gruppo di amici che metteranno alla prova il loro destino con la lettura delle carte dei tarocchi. Slater è nota soprattutto per la sua interpretazione di Sandra Onslow nella serie Pennyworth. Successivamente ha recitato nel film Indiana Jones e il quadrante del destino (Indiana Jones and the Dial of Destiny) e nella miniserie Belgravia: The Next Chapter.

Humberly González ha diversi progetti in cantiere, tra cui Star Trek: Section 31 e A Hundred Lies. Presterà inoltre l'ugola al prossimo videogioco Star Wars Outlaws, di cui è membro del cast vocale. È apparsa anche in Slumberland e nella serie Ginny & Georgia.

Infine nel cast c'è Olwen Fouéré, attrice irlandese che recita spesso (e volentieri) in titoli di genere horror. Ha interpretato infatti Sally Hardesty in Non aprite quella porta (Texas Chainsaw Massacre) del 2022 di David Blue Garcia, ed è anche uno dei personaggi principali nel thriller The Watchers - Loro ti guardano (The Watchers) del 2024, scritto e diretto da Ishana Night Shyamalan, qui al suo esordio alla regia. Ishana, come il suo nome completo ben spiega, è la figlia del maestro dell’orrore M. Night Shyamalan.

Oltre a The Watchers e La profezia del male, Fouéré apparirà anche in altri tre film, The Reckoning of Erin Morrigan, The Actor e Four Letters of Love, tutti attualmente in post-produzione.

A produrre La profezia del male sono Screen Gems, Alloy Entertainment e Ground Control. Il film è prodotto esecutivamente da Cohen, Halberg, Andrew Pfeffer (The Forest) e Scott Strauss (Training Day) e prodotto da Scott Glassgold (Prospect), Elysa Koplovitz Dutton (You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah) e Leslie Morgenstein (You).