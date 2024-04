Scary Movie 6, in lavorazione un nuovo film della saga

Il franchise che unisce horror e comedy verrà riavviato con un nuovo film. Il sesto capitolo è ufficialmente in lavorazione. Undici anni dopo il quinto film della serie — il primo a non vedere protagonisti Cindy Campbell (Anna Faris) e Brenda Meeks (Regina Hall) — tornerà quindi un nuovo atto dell’epopea tutta da ridere (e da rabbrividire, ma più da ridere, poiché parliamo della saga che fa il verso a tutti i film horror). Le riprese inizieranno nell’autunno 2024

Il franchise che unisce horror e comedy verrà riavviato con un nuovo film. Il sesto capitolo è ufficialmente in lavorazione. Undici anni dopo il quinto film della serie - il primo a non vedere protagonisti Cindy Campbell (Anna Faris) e Brenda Meeks (Regina Hall) - tornerà quindi un nuovo atto dell’epopea tutta da ridere (e da rabbrividire, ma più da ridere, poiché parliamo della saga che fa il verso a tutti i film horror). Le riprese inizieranno nell’autunno 2024.

Scary Movie 6 non è più soltanto qualcosa che si annida tra i desideri dei fan: è anche un progetto ufficialmente in lavorazione.

La serie ha fatto della parodia dei film horror contemporanei e dei popolari show TV la propria missione, omaggiando anche i classici cult come L'Esorcista. Scream, che è stata una delle principali ispirazioni di Scary Movie, è recentemente tornato sullo schermo con due nuovi sequel e un settimo capitolo in arrivo. Proprio il riavvio di Scream ha indotto i fan a chiedersi quando Scary Movie avrebbe seguito l'esempio. E adesso la risposta è finalmente arrivata.

L’horror intanto è un genere che sta diventando sempre più popolare

Con sempre più film horror che hanno infranto record al botteghino e ottenuto consensi dalla critica e dal pubblico nell'ultimo decennio, Scary Movie ne ha eccome di materiale nuovo da cui attingere per il suo sesto capitolo.

Nel frattempo al CinemaCon, la convention annuale per i proprietari di cinema attualmente in corso a Las Vegas, la casa di produzione cinematografica specializzata nel genere horror Blumhouse ha annunciato una collaborazione con Lionsgate per un remake del cult del found footage The Blair Witch Project, un altro dei titoli parodiati in Scary Movie.