20 anni fa usciva Scary Movie: le curiosità sul film

In una delle prime scene di Scary Movie, quando i personaggi di Cindy (Anna Faris) e Bobby (Jon Abrahams) stanno per fare l'amore, entra per un attimo dalla finestra James Van Der Beek, al tempo celebre protagonista del telefilm Dawson's Creek. Nel cameo l'attore dichiara: "Ho di nuovo sbagliato set". In sottofondo si sente I Don't Want to Wait, colonna sonora della serie tv. La scena vinse l'MTV Movie Awards come miglior cameo dell'anno