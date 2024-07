Shrek, il quinto film uscirà nel 2026

Shrek 5 è ufficiale! Dopo mesi di indiscrezioni, DreamWorks Animation ha annunciato il quinto capitolo della saga con protagonista il simpatico orco verde. Confermati Mike Myers , Eddie Murphy e Cameron Diaz come doppiatori nella versione originale.

SHREK 5, TUTTO QUELLO CHE SAPPIAMO SUL FILM

A circa quattordici anni di distanza dall’uscita del quarto film, DreamWorks Animation ha annunciato l’arrivo di un altro capitolo. Il franchise (FOTO) si arricchirà di nuovo divertimento, Shrek 5 debutterà nelle sale cinematografiche statunitensi il 1° luglio 2026, nel cast Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz, rispettivamente doppiatori di Shrek, Ciuchino e della Principessa Fiona.

Il film sarà diretto da Walt Dohrn e co-diretto da Brad Ableson. Al momento nessuna informazione per quanto riguarda il debutto sul mercato italiano, massimo riserbo anche sulla sinossi. Non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti i dettagli.