Parole, parole, parole: la realtà attraverso le canzoni di Sanremo

"Cuore" fa rima con "amore", lo sappiamo. E non c'è niente più sanremese di questa accoppiata. Non stupisce dunque, se guardiamo alle parti del corpo che appaiono con più frequenza nelle canzoni del Festival, trovare più spesso proprio quest'organo. Così come non sorprende che il sentimento che occupa più spazio nei testi dal 1951 ad oggi sia proprio l’amore.

Ma oltre a queste conferme, si trovano tante sorprese e parecchie curiosità tra i termini presenti nelle canzoni delle 74 edizioni del Festival di Sanremo analizzate grazie al sito Le parole di Sanremo che diligentemente le raccoglie tutte. Qualche esempio? La stagione preferita dai parolieri, il mezzo di trasporto più utilizzato, le città maggiormente cantate. E ancora la competizione tra gli opposti: più paradiso o più inferno? Più guerra o più pace? Più uomini o più donne?



Per scoprirlo, basta sfogliare lo speciale:

Parole, parole, parole: Corpo, emozioni, luoghi, la realtà attraverso i 74 anni del Festival