Sanremo 2024, Amadeus: "Se arrivano trattori saliranno sul palco"

Il direttore artistico presenta la 74esima edizione della kermesse nell'incontro con i giornalisti, tornato in presenza dal roof del Teatro Ariston dopo il Covid e lo spostamento al Casinò: "Non ho avuto ancora tempo di preoccuparmi, perché sono sveglio dalle cinque di mattina, faccio mille cose, la sera crollo e quindi per il momento tutto tranquillo". Alla domanda su un possibile sesto Festival risponde: "Credo che i 5 anni siano sufficienti per poter chiudere con una festa bellissima"

"Se vengono i trattori li faccio salire sul palco. Trovo la protesta dei trattori assolutamente giusta, sacrosanta, per il diritto al lavoro e alla tutela del proprio posto di lavoro. Ma nessuno mi ha contattato e non ho contattato nessuno. Non sappiamo se arriveranno". A dirlo è Amadeus nella conferenza stampa che - tornata in presenza dal roof del Teatro Ariston dopo il Covid e lo spostamento al Casinò - ha aperto ufficialmente la settimana della 74esima edizione del Festival di Sanremo (LO SPECIALE). Poi a una domanda su un suo possibile sesto Festival risponde: "Sono innamorato di Sanremo, ma tutto deve terminare. Sono lusingato dell'affetto della Rai e del pubblico, ma credo che cinque anni siano sufficienti per chiudere, mi auguro, con una festa bellissima. Resterò comunque innamorato di Sanremo a vita". Incursione di Fiorello durante la conferenza stampa: "Fate finta che io non ci sia, sono solo venuto a salutarvi. Io dormirò durante le pause". E sul rapporto con Amadeus scherza: "Dopo 5 anni è l’ora che lui lasci sua moglie e si metta con me".

"I miei sono Festival non politicamente schierati" Rispondendo a una domanda, Amadeus rimanda al mittente le accuse di aver dovuto seguire indicazioni dall'azienda per evitare scandali e polemiche: "Posso smentire un Festival 'meloniano' o con indicazioni che mi avrebbe dato l'azienda. Ho incontrato Roberto Sergio appena diventato ad e lui mi ha detto di continuare a fare liberamente Sanremo 'esattamente come lo hai fatto negli ultimi 4 Festival'. Ho assoluta libertà. Nei Festival precedenti non ho mai cercato a tavolino delle cose sensazionali, i miei sono Festival che non sono politicamente schierati, tant'è che in passato sono stato attaccato sia dalla destra che dalla sinistra". Per quanto riguarda la presenza nel programma di Fazio, il direttore artistico ha spiegato: "Ho ricevuto una telefonata da Fabio che mi ha detto 'mi piacerebbe se tu e Rosario venisse ospiti la domenica prima come negli altri Festival'. Ho chiesto la liberatoria, chiamando direttamente l'ad Roberto Sergio che mi ha risposto 'potete andare tranquillamente'". Poi ha aggiunto: "Preoccupato? Non ho avuto ancora tempo di preoccuparmi, perché sono sveglio dalle cinque di mattina, faccio mille cose, la sera crollo e quindi per il momento tutto tranquillo. L'idea è quella di godersela".

Amadeus: "Ci saranno Allevi e la mamma di Giorgio Cutolo" "L'anno scorso abbiamo avuto l'onore del presidente della Repubblica, quest'anno non ci saranno presenze istituzionali e i co-conduttori non faranno monologhi, piuttosto racconti personali - ha spiegato Amadeus - Avremo alcuni messaggi personali, come Giovanni Allevi, con la sua malattia da cui sta uscendo vincitore, un riferimento alle morti sul lavoro e uno sul musicista ucciso a Napoli Giorgio Cutolo. Verrà la mamma".

Amadeus: "C'è un nuovo movimento napoletano fortissimo" "Conosco Geolier e la forza di questo ragazzo. C'è un movimento nuovo napoletano che è fortissimo, che è dato da rapper bravi, veramente bravi - ha detto Amadeus - Non è più solo un movimento napoletano per Napoli, è un movimento napoletano per l'Italia intera". "Non c'è un ragazzo, da nord a sud, che non conosca cantanti come Geolier e tanti altri. E questo, devo dire, mi fa un grande piacere - ha aggiunto - Avendo la moglie napoletana conosco e comprendo il napoletano. Per me è fondamentale, è bello sentir cantare il napoletano".

Amadeus: "L'intelligenza artificiale non può sostituire la musica" "L'intelligenza artificiale può essere d'aiuto ma non può sostituire la musica - ha detto Amadeus rispondendo a un quesito sul tema - Va utilizzata per quello che occorre ma non penso che potrà mai sostituire né un cantante, un direttore d'orchestra o un testo". Fiorello: "Con Sinner ho parlato solo del mio dritto" Non è mancata una domanda su eventuali ospiti sportivi dopo la defezione di Sinner. "Ho sentito Sinner prima della querelle ma abbiamo parlato solo del mio dritto", ha scherzato Fiorello. "Si parlerà delle Olimpiadi Milano-Cortina", ma un ospite sportivo "non c'è in questo momento", ha aggiunto Amadeus

Chi si esibirà fuori dall'Ariston Amadeus ha anche elencato gli ospiti dei palchi esterni: "Ad aprire sul Suzuki stage sarà Lazza, mercoledì Rosa Chemical - che ha promesso non bacerà nessuno - giovedì Paola & Chiara, venerdì Arisa e infine Tananai. Sulla nave ho sempre pensato di dare un'impronta molto giovane e internazionale: apre e chiude Tedua, mercoledì 7 c'è Bob Sinclair, giovedì Bresh e venerdì sono felice di rivedere Gigi D'Agostino".

Le serate e le votazioni In conferenza stampa è stato anche illustrato il funzionamento delle serate. Nella prima serata si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara e il voto spetterà alla sala stampa. Mercoledì si esibiranno 15 artisti con voto della giuria delle radio e del televoto, così come il giorno successivo. Venerdì, nella serata cover, il voto è affidato per il 34% al televoto, per il 33% alla giuria delle radio e per il 33% alla sala stampa: ci sarà anche la proclamazione di un vincitore della serata. La finale di sabato vedrà per la prima volta la classifica provvisoria, frutto della media delle votazioni delle serate precedenti. Poi si darà il via al televoto e in seguito verrà svelata la top 5, che sarà votata dal pubblico da casa, dalla sala stampa e dalla giuria delle radio.

Un racconto del nostro Paese "Il Festival è già iniziato da diversi giorni, non ho mai visto una Sanremo così frizzante - ha detto il sindaco della città, Alberto Biancheri - Alle 5 del mattino oggi si cantava già. Buon Festival a tutti". Per Marcello Ciannamea, direttore intrattenimento Prime Time, "questo Festival, come i precedenti ma questo di più, è una vera festa della musica, di tutta la musica, ed è un racconto del nostro Paese. È un racconto ancora più ricco, vario e articolato, perché c'è un after show che già da solo arricchisce l'evento, quello di Fiorello, Biggio, Casciari e Marcuzzi: sarà pieno di sorprese. Poi è già partito Prima Festival con un record sulla prima puntata di sabato scorso con la migliore puntata di tutte le edizioni di Prima Festival, e per la prima volta sfileranno sul carpet tutti gli artisti in gara".