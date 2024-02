Amadeus, chi è la moglie Giovanna Civitillo

Da cinque anni a questa parte, non c'è Festival di Sanremo senza Amadeus e la sua famiglia composta da sua moglie Giovanna Civitillo e suo figlio José Alberto , due volti ormai familiari anche al pubblico del piccolo schermo, che accompagnano il direttore artistico della kermesse ligure facendo il tifo per lui dalla prima fila del Teatro Ariston. Attiva accanto a suo marito talvolta con incarichi di carattere artistico e sempre diversi, Giovanna Civitillo, showgirl e volto televisivo di lunga esperienza, da “insider” diventerà commentatrice della kermesse ai microfoni di Radio 2 dove, a partire dal 5 febbraio , per tutta la durata del Festival, affiancherà nel racconto dei retroscena di Sanremo Andrea Delogu nel suo spazio La versione delle due, in onda dalle 13:45 e visibile anche in tv sul canale 202 del Digitale Terrestre. Ecco i dettagli di questa collaborazione inedita e un po' di notizie sulla moglie del direttore artistico del Festival.

Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, come si suol dire. E se Amadeus oggi è sulla cresta dell’onda con il ruolo di conduttore per il quinto anno del Festival di Sanremo ( LO SPECIALE ), un po’ di merito ce l’avrà anche sua moglie Giovanna Civitillo, conosciuta proprio in un programma tv, galeotto per la nascita di un amore che si avvicina ai vent’anni. Civitillo ha avuto modo di misurarsi col Festival e l'esperienza della diretta nel 2021 quando ha dato il benvenuto al pubblico della tv col Primafestival che ha condotto insieme a Giovanni Vernia e valeria Graci. Per il Festival 2024 la moglie di Amadeus avrà ancora una compagna brillante, Andrea Delogu che in radio è di casa. Delugo ha scritto sui social che ha impiegato tre settimane per convincere la moglie di Amadeus a prendere parte al programma radiofonico e, sul social di Meta ha aggiunto, "ci divertiremo tanto".

Giovanna Civitillo, la carriera nel mondo dello spettacolo



Giovanna Civitillo, che è legata ad Amadeus da quasi venti anni, ha una storia professionale alle spalle che prescinde dal popolare uomo di spettacolo.

Civitillo nasce nel 1977 a Vico Equense, in provincia di Napoli. Il suo primo amore è la danza classica, l’arte con la quale, a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta, si toglie le sue prime soddisfazioni tra premi e concorsi vari. Approda nel mondo della televisione nel 1996, esordendo nel ruolo di ballerina per diversi programma di successo sia in Rai che a Mediaset.

La svolta, lavorativa e affettiva, arriva nel 2002, quando entra nel cast del programma L’eredità condotto proprio da Amadeus. “Non avevo alcuna intenzione di impegnarmi, mi godevo la libertà, storie poco impegnative – ha raccontato tempo dopo Amadeus, ricordando il loro primo incontro – usai un modo indiretto per farmi avanti. Per evitare di espormi troppo, le scrissi un biglietto e lo diedi al mio assistente. Le davo appuntamento in corso Como, a Milano. Se fosse venuta, l’avrei letto come un segno del destino che mi diceva di mettere la testa a posto”. I due iniziano la loro storia nel 2003, storia che culmina nel 2009 con la nascita del figlio José Alberto e il matrimonio. Nel mezzo, la soubrette campana continua a lavorare in molti programmi televisivi, anche se le sue priorità sono cambiate e ha preferito dedicarsi alla famiglia, come lei stessa ha dichiarato in diverse interviste. Lavora in Rai dal 1996 ed è entrata nel cast di È sempre mezzogiorno, programma condotto da Antonella Clerici.

In foto, Giovanna Civitillo ed Amadeus sul palco del Festival di Sanremo. Per l'occasione, Giovanna Civitillo ha scelto un abito lungo monospalla firmato Rossorame. Il colore fucsia vitaminico le calza a pennello e conferma la sua passione per le tonalità fluo.