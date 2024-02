1/7 ©Getty

Teresa Mannino è la star assoluta della terza serata del Festival di Sanremo 2024, un evento a cui ha sognato di partecipare per anni e a cui approda in qualità di co-conduttrice al fianco di Amadeus.

Per la sua notte magica all'Ariston, l'attrice ha scelto di conquistare tutti con uno stile spettacolare e teatrale. Per essere diva per una notte si è messa nelle mani di Roberto Cavalli e del suo attuale designer, Fausto Puglisi



