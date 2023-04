La febbre del sabato sera, il completo bianco di Travolta va all'asta

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Aveva poco più di 20 anni John Travolta quando ha vestito i panni del mitico Tony Manero nel film musicale La Febbre del Sabato Sera, uscito al cinema nel 1977. Il completo bianco che il personaggio indossa per ballare di notte tra luci psichedelica e ritmi anni ’70 è stato messo all’asta in California come parte della vendita denominata Hollywood: Classic & Contemporary, organizzata da Julien’s Auctions e Turner Classic Movies. Si ipotizza una cifra intorno ai 200 mila dollari per questo abito da uomo che ha fatto la storia del cinema e ha dettato moda per una intera generazione.