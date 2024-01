Settima partecipazione in gara per Annalisa. A maggio la cantante sarà in concerto sul palco dell’Arena di Verona: “Voglio ricordarmi che il lavoro, la pazienza, la dedizione, la passione, giorno dopo giorno, goccia dopo goccia si sono trasformati in un vortice che dopo 13 anni ci ha portati qui”

Dopo l’ultima partecipazione al Festival di Sanremo nel 2021, Annalisa torna con il brano Sinceramente (TUTTI I TESTI DELLE CANZONI DI SANREMO). Per la serata delle cover, la cantante ha scelto di duettare con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia sulle note di Sweet Dreams (Are Made of This) degli Eurythmics.

Annalisa, il testo di sinceramente Sesta partecipazione in gara per Annalisa (LE FOTO DELLA CANTANTE). Dopo Scintille nel 2013, Una finestra tra le stelle nel 2015, Il diluvio universale nel 2016, Il mondo prima di te nel 2018 e Dieci nel 2021, l’artista torna con Sinceramente, una canzone che celebra la voglia e la libertà di essere sempre se stessi in ogni momento. approfondimento Scopri lo speciale sul Festival di Sanremo

A maggio l'artista sarà in concerto all’Arena di Verona: “Chi mi conosce sa che quando mi è stato chiesto in passato quale fosse un sogno nel cassetto ancora da realizzare ho risposto che quel sogno speciale era tenere un concerto tutto mio in Arena. Quindi oggi mentre condivido con voi questa foto, questa notizia, me ne voglio ricordare. E voglio ricordarmi che il lavoro, la pazienza, la dedizione, la passione, giorno dopo giorno, goccia dopo goccia si sono trasformati in un vortice che dopo 13 anni ci ha portati qui. Leggo il mio nome, e poi leggo ‘Tutti in Arena’. Ed è tutto vero “. approfondimento Festival di Sanremo 2024, le prime pagelle dopo i pre-ascolti

Ecco il testo di Sinceramente di Annalisa: Mi sveglio ed è passata solo un’ora

Non mi addormenterò

Ancora otto lune nere e tu la nona

E forse me lo merito

La vuoi la verità

Ma quale verità

Ti dico la sincera o quella più poetica

Mi sento scossa ah

Ma quanto male fa

Come morire

Ma non capita

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Solo tu

Tu spegni sigarette su velluto blu

Mi lasci sprofondare prima

E dopo su

Appena mi riprendo

Ti lascio un messaggio

Adesso

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

E mi piace quando quando quando quando piango

E anche se poi cadesse il mondo

Non mi sogno di morire di sete

Sto tremando sto tremando

Sto lasciando dei chiari di luna indietro

E tu non sei leggero

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Ma sono solo parole

E dopo il vuoto

Sono bagliori

Non è oro

Sinceramente quando quando quando quando piango

Anche se a volte mi nascondo

Non mi sogno di tagliarmi le vene

Sto tremando sto tremando

Sto facendo un passo avanti e uno indietro

Di nuovo sotto un treno

Sinceramente

Sinceramente

Tua

Sinceramente

Tua

Sinceramente

Tua

E non hai mai capito

Quando quando quando quando

Quando mi sento male

Quando quando quando quando

Sai già che è tanto

Se ti mando mando mando mando solo un messaggio

Due parole

C’è scritto sul finale

Sinceramente

Tua approfondimento Sanremo 2024, tutti gli ospiti che vedremo al Festival. FOTO