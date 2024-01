Sanremo 2024, Alfa con Vai. Il testo e il significato della canzone

Ecco il testo di Vai di Alfa:

Mi han detto che il destino te lo crei soltanto tu

Vai a tempo col respiro e se corri ne avrai di più

Ma se morirò da giovane

Spero che sia dal ridere

Mi han detto se ti senti così vivo

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai vai

Mi han detto punta al sole ma non come Icaro

Che il mondo è troppo grande per pensare in piccolo

Ma se morirò da giovane

Qualcosa avrò da scrivere

Mi han detto aspetta che arrivi il mattino

Dopo prendi tutto e vai

Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro e vai

Mi han detto tempo al tempo

E non avere fretta più

Ricordo che cantavo lì disteso nel letto

Sognandomi cantare ma dentro a un palazzetto

Provo a inseguire il vento

Ma se va fuori rotta

Punterò al cielo aperto

E vedo dove mi porta

Perché anche se non sai dove vai

L’importante è solo che vai, che vai, che vai Io voglio solo vivere

Sia piangere che ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh Io voglio solo vivere

E piangere dal ridere

Il cielo sarà il limite

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

Non guardare indietro mai e vai uh uh

E vai uh uh

Se stai via dalla strada e via dai guai

Tu non guardare indietro mai e vai