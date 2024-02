Sanremo 2024, ai Negramaro il premio Lunezia per Ricominciamo tutto

La band salentina premiata dalla giuria che valuta la qualità dei testi proposti al Festival. "Grazia e leggerezza in visita a luoghi interiori ed esteriori del sentimento amoroso"

Prima ancora che inizi il Festival di Sanremo (LO SPECIALE), i Negramaro hanno già conquistato un premio. Al loro brano, Ricominciamo tutto, va infatti il Premio Lunezia per Sanremo 2024, con la giuria che ne ha riconosciuto il "valore emozionale". Il comunicato ufficiale del premio che valuta i testi dei big in gara è stato diffuso sabato 3 febbraio.

Una scelta dibattuta Stefano De Martino, 'patron' della rassegna battezzata 29 anni fa da Fernanda Pivano e Fabrizio De Andrè, ha reso nota la scelta che quest'anno è stata dibattuta su di una rosa di candidati più nutrita del solito, tra cui Fiorella Mannoia, Negramaro, Angelina Mango, Mr. Rain, BigMama, Loredana Bertè, Dargen D'Amico e i Santi Francesi. Alla fine è arrivata la fumata bianca.

LE MOTIVAZIONI "Non manca la qualità dei testi a Sanremo, ed è cosi' da diversi anni - afferma Stefano De Martino - nell'impegno di una sola scelta indichiamo l'opera dei Negramaro. Grazia e leggerezza in visita a luoghi interiori ed esteriori del sentimento amoroso, per chiedere di ricominciare, un dilemma nel quale tutti dovremmo ritrovare fede. Un testo dalla perfetta resa formale che troverà sicura alchimia con la musica e la voce del suo Leader. Quindi una canzone di prenotata qualità musical-letteraria", conclude De Martino.

A queste parole fa seguito la motivazione del critico musicale Dario Salvatori (membro della Commissione del Premio Lunezia): "Il vero senso di una fine. La misura della perdita non si può colmare e le esperienze future non saranno mai nuove davvero. In fondo questo testo può essere utilizzato come amuleto, gravido dei migliori auspici e carico di notti insonni. Impara l'arte e poi indaga".

IL FESTIVAL DELLA LUNA TRA L'ESTATE E L'AUTUNNO 2024 La 29esima edizione del Premio Lunezia (Festival della Luna) si svolgerà su più date nel periodo estate/autunno 2024 in varie tappe nazionali. Nelle recenti edizioni il Premio Lunezia è stato patrocinato dal ministero della Cultura, Regione Toscana, Regione Liguria, Nazionale Italiana Cantanti e Siae. La manifestazione gode, inoltre, della collaborazione di Rai Isoradio e di servizi Rai Tv in tema di rubriche e notiziari per cura di Savino Zaba. Lo scorso settembre si sono riaperte le iscrizioni alla Sezione Nuove Proposte del Premio Lunezia 2024.