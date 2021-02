Harry e Meghan da Oprah, prima intervista dopo la Megxit

L'abbandono della royal family, la vita di coppia, il primo figlio e la seconda gravidanza appena annunciata. Sono alcuni dei temi che i Duchi di Sussex hanno affrontato con Oprah Winfrey, regina dei talk show e loro grande amica. Senza dimenticare, of course, la Megxit

Chissà se Queen Elizabeth perdonerà l'intervista che Harry e Meghan hanno rilasciato a Oprah Winfrey? Come è noto, l'arzilla sovrana, poco tollera le esternazioni pubbliche dei suoi famigliari, meno che mai quelle - come pare sia accaduto in questo caso - nelle quali si raccontano fatti privati. L'incontro con la regina dei talk show, dal titolo "Oprah with Meghan and Harry", prima intervista della coppia dopo la Megxit, che andrà in onda il 7 marzo sulla CBS in prima serata, promette di essere molto interessante.

NOVANTA MINUTI DI CONFIDENZE, C'è ANCHE LA MEGXIT

Harry e Meghan conoscono bene Oprah, che fu invitata alle loro nozze e che da quando vivono in California è diventata anche loro vicina di casa. Nessuna difficoltà, dunque, a dedicarle novanta minuti di confidenze che vanno dal loro primo incontro, presentati da una comune amica a Londra, nel 2016, alla recente seconda gravidanza, annunciata con una romantica foto soltanto qualche giorno fa. Passando, come è ovvio, per la Megxit e le conseguenze che questa ha avuto sulla vita dei duchi di Sussex.

I DUCHI DI SUSSEX POTREBBERO PERDERE PATROCINI REALI

Sarà anche per questo che la Regina, dall'alto dei suoi quasi 95 anni, starebbe meditando di togliere a Harry le cariche militari. Di più. L'indomita sovrana, avrebbe in mente di sottrarre a suo nipote e alla ex attrice di "Suits", le charity e le organizzazioni britanniche e del Commonwealth che aveva loro concesso.



Dal canto suo, la coppia, a dispetto delle critiche va avanti per la sua strada. Una strada che ancora non sappiamo se passerà da Londra, il prossimo giugno, per i festeggiamenti dei 100 anni del principe Filippo; o per l'inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana, il primo luglio.