Il principe Harry racconta perché si è trasferito in California

"L'aria si era fatta davvero difficile, tossica, la stampa britannica stava distruggendo la mia salute mentale. E ho fatto quello che qualsiasi marito e padre avrebbe fatto": il principe Harry spiega a James Corden, mattatore de "The Late Late Show", i motivi che l'hanno portato a trasferirsi negli Stati Uniti insieme alla moglie Meghan e al figlio Archie. Ma ha anche aggiunto: "non è stato un abbandono, bensì un passo indietro. La mia vita è servizio pubblico: non fuggirò mai e darò sempre il mio contributo".

In questa intervista, che ha visto i due viaggiare a bordo di un Big Bus Los Angeles, autobus che permette ai turisti di vedere alcune parti della City of Angels, visitare la casa della nota serie televisiva "Il Principe di Bel Air" e fare una Spartan Race, il principe Harry ha parlato molto della sua famiglia e di come sia stato importante scegliere un percorso "indipendente".

"L'aria si era fatta davvero difficile, come molti hanno potuto vedere, la stampa britannica stava distruggendo la mia salute mentale, tutti sanno cosa può essere", ha detto il secondogenito di Carlo e Diana in uno scambio di battute colloquiale con Corden, mattatore british ma molto noto negli Stati Uniti. Un'intervista registrata prima della recente decisione di Harry e della moglie Meghan di confermare la rinuncia allo status di membri senior della dinastia e della conseguente revoca da parte della Regina di una serie di loro incarichi e patronati ufficiali.

Harry sul trasferimento in California: ho fatto quello che qualsiasi marito e padre avrebbe fatto

"Ho pensato che l'ambiente (mediatico) fosse ormai tossico", ha insistito Harry, che in passato ha accusato fra l'altro i tabloid d'avere pregiudizi sociali o razziali su sua moglie - ex attrice di origini materne afroamericane - e di trattarla in modo non molto diverso da come braccarono sua madre sino alla tragica fine di Lady D.

"Ho fatto quello che qualsiasi marito e qualsiasi padre avrebbe fatto", ha poi rivendicato rispetto al trasferimento in America. Non senza aggiungere che "non è stata un abbandono, ma un passo indietro". "Io - ha concluso il duca di Sussex, che il 7 marzo sarà di nuovo in onda sulla Cbs, ospite in coppia con la moglie Meghan, di Oprah Winfrey per un'intervista più "intima" - non fuggirò mai e darò sempre il mio contributo poiché la mia vita è pubblico servizio. Lo è sempre stata e Meghan l'ha condivisa".