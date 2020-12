Gli 11 migliori film contro la schiavitù negli Stati Uniti

9/11

12 anni schiavo è un film del 2013 diretto da Steve McQueen. Tratto dall'omonima autobiografia di Solomon Northup del 1853, ha vinto l’Oscar 2014 come miglior film. Tra gli interpreti Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Brad Pitt e Lupita Nyong'o, vincitrice dell'Oscar per miglior attrice non protagonista. Nel 1841, prima della guerra di secessione, Solomon Northup, talentuoso violinista di colore, viene ingannato da due falsi agenti di spettacolo, imprigionato e portato in Louisiana, dove rimarrà in schiavitù fino al 1853. Foto: Webphoto