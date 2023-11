Anche io, il film sul Me Too con Carey Mulligan in prima tv su Sky

Ispirato dall'indagine vincitrice del Premio Pulitzer che ha mandato in frantumi un sistema corrotto dando alle donne il potere di parlare apertamente, il lungometraggio arriva in prima tv lunedì 20 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il titolo sarà disponibile on demand anche in 4K



la trama L’attrice nominata per due volte al Premio Oscar® Carey Mulligan (Una Donna Promettente - Promising Young Woman, An Education) e l’interprete nominata per l’Emmy, Zoe Kazan (Il Complotto Contro l’America - The Plot Against America, The Big Sick - Il Matrimonio Si Può Evitare…l’Amore No) vestono i ruoli delle due reporter del New York Times, Megan Twohey e Jodi Kantor, che insieme hanno presentato al mondo una delle storie più importanti degli ultimi decenni, una vicenda che ha diradato nebbia e silenzio sul tema delle aggressioni sessuali a Hollywood, mettendo in moto un cambio culturale che ancora oggi scuote la società americana. Dall’impegno dei produttori vincitori del Premio Oscar® con 12 Anni Schiavo - 12 Years a Slave, Moonlight, Minari, Selma - La Strada Per La Libertà e The Big Short - La Grande Scommessa e il produttore nominato all’Oscar® per Zero Dark Thirty e American Hustle - L’Apparenza Inganna, il film nasce dall’indagine pubblicata sul New York Times e condotta da Jodi Kantor, Megan Twohey e Rebecca Corbett e dal libro campione di vendite, She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement a firma di Jodi Kantor e Megan Twohey. A dimostrazione dell’incalcolabile importanza del giornalismo investigativo, Anche Io - She Said segue il percorso di due giornaliste e redattrici impegnate nell’ostinata ricerca della verità ed esalta il coraggio di sopravvissute e testimoni che hanno scelto di farsi avanti per mettere fine alle molestie di un predatore seriale. Insieme, la loro dedizione ha dato il via a un dibattito in tutto il mondo capace di generare il movimento #MeToo e di mettere in discussione un sistema corrotto approfondimento Anche io, trailer del film su caso Weinstein e MeToo presentato al TFF

Il cast e la produzione Il film raccoglie anche le interpretazioni dell’attrice nominata per il Premio Oscar® Patricia Clarkson (Shutter Island, Schegge di April - Pieces of April) nel ruolo di Rebecca Corbett, all’epoca vice caporedattore del New York Times, il vincitore dell’Emmy Andre Braugher (Homicide: Life on the Street, Thief - Il Professionista) per vestire i panni del capo redattore dell’epoca al New York Times, Dean Baquet, il vincitore del Tony Jennifer Ehle (Zero Dark Thirty, Orgoglio e Pregiudizio - Pride and Prejudice) per il personaggio di Laura Madden, già impiegata della Miramax, oltre all’attrice nominata per l’Oscar® Samantha Morton (Minority Report, In America - Il Sogno Che Non C’Era) per il ruolo dell’altra impiegata Miramax Zelda Perkins, e l’attrice nominata per Emmy e Golden Globe, Ashley Judd (Colpevole d’Innocenza - Double Jeopardy, Bug - La Paranoia È Contagiosa) nei panni di sé stessa. Anche Io - She Said è stato diretto dalla regista vincitrice dell’Emmy Maria Schrader (I’m Your Man, la miniserie Unorthodox) da una sceneggiatura firmata da Rebecca Lenkiewicz, autrice del film vincitore del Premio Oscar® Ida. Il film è stato prodotto dai vincitori del Premio Oscar® Dede Gardner e Jeremy Kleiner per Plan B Entertainment e la produzione esecutiva è stata curata dal vincitore del Premio Oscar® Brad Pitt con Lila Yacoub e dalle nominate per l’Oscar® Megan Ellison e Sue Naegle per Annapurna Pictures.