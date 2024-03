Festa della donna, C'e ancora domani di Paola Cortellesi torna in sala

Venerdì 8 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il pluripremiato lungometraggio campione al box office sarà in programmazione in oltre 220 sale cinematografiche. Il film sara disponibile prossimamente su Sky

C'è ancora domani, il film diretto e interpretato da Paola Cortellesi torna al cinema venerdì 9 marzo per celebrare la giornata internazionale della donna. L'esordio alla regia della talentuosa attrice italiana verrà proiettato in oltre 220 sale. Presentata alla 18ª edizione della Festa del Cinema di Roma l'opera ha conquistato la critica e il pubblico e prossimamente sarà disponibile su Sky Cinema e in streaming su NOW. Inoltre l'11 marzo a Torino, Milano, Firenze e Napoli, grazie all'iniziativa dal titolo "8 marzo e le nuove generazioni" realizzata in collaborazione con la fondazione "Una nessuna centomila, all'incirca 600 ragazze e ragazzi vedranno il film.

Un film contro la violenza di genere e la discriminazione Distribuito al cinema dal 26 ottobre 2023, il lungometraggio, con 5.363.095 biglietti venduti e un incasso totale di 36.394.601 milioni di euro, è stato il più visto e col maggior incasso dell'anno 2023 e della stagione 2023-2024. È il nono film col maggiore incasso in Italia e il quinto tra i film di produzione nazionale. Insomma, l'opera perfetta, premiata con il Nastro d'Argento come film dell'anno, per rendere omaggio a un'importantissima ricorrenza, perchè, come ha sottolineato il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici, "C'è ancora domani ha dimostrato fin dal debutto una vera e propria svolta non solo nel rapporto col pubblico ma anche nella capacità di leggere nella storia di una donna di ieri temi che toccano un nervo scoperto nella società e nella tragica quotidianità di un tempo che per le donne non sembra aver cancellato violenza di genere né discriminazione". approfondimento C'è Ancora Domani ha vinto il Dragon Award Best International Film

C'è ancora domani, la trama del film Delia (Paola Cortellesi) è la moglie di Ivano, la madre di tre figli. Moglie, madre. Questi sono i ruoli che la definiscono e questo le basta. Siamo nella seconda metà degli anni 40 e questa famiglia qualunque vive in una Roma divisa tra la spinta positiva della liberazione e le miserie della guerra da poco alle spalle. Ivano (Valerio Mastandrea) è capo supremo e padrone della famiglia, lavora duro per portare i pochi soldi a casa e non perde occasione di sottolinearlo, a volte con toni sprezzanti, altre, direttamente con la cinghia. Ha rispetto solo per quella canaglia di suo padre, il Sor Ottorino (Giorgio Colangeli), un vecchio livoroso e dispotico di cui Delia è a tutti gli effetti la badante. L’unico sollievo di Delia è l’amica Marisa (Emanuela Fanelli), con cui condivide momenti di leggerezza e qualche intima confidenza. È primavera e tutta la famiglia è in fermento per l’imminente fidanzamento dell’amata primogenita Marcella (Romana Maggiora Vergano), che, dal canto suo, spera solo di sposarsi in fretta con un bravo ragazzo di ceto borghese, Giulio (Francesco Centorame), e liberarsi finalmente di quella famiglia imbarazzante. Anche Delia non chiede altro, accetta la vita che le è toccata e un buon matrimonio per la figlia è tutto ciò a cui aspiri. L’arrivo di una lettera misteriosa però, le accenderà il coraggio per rovesciare i piani prestabiliti e immaginare un futuro migliore, non solo per lei. approfondimento Box Office, C'è ancora domani è il film campione di incassi del 2023

C’è ancora domani, la produzione e il cast tecnico C’è ancora domani è un film di Paola Cortellesi, una produzione WILDSIDE, società del gruppo Fremantle e Vision Distribution, società del gruppo Sky, in collaborazione con Sky, in collaborazione con Netflix, prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa. Nel cast artistico e tecnico Davide Leone per la fotografia, Valentina Mariani al montaggio, Lele Marchitelli autore delle musiche originali, Paola Comencini per la scenografia, Fiorella Cicolini per l’arredamento, Alberto Moretti per i costumi, Filippo Porcari e Federica Ripani per il suono in presa diretta. Casting Laura Muccino e Sara Casani. Nel cast anche Francesco Centorame, Lele Vannoli, Paola Tiziana Cruciani, Yonv Joseph, Alessia Barela. approfondimento C’è ancora domani è il Film dell’anno dei Nastri d’Argento

Le parole di Paola Cortellesi C'è ancora domani è nato dalla voglia di raccontare le storie delle persone che hanno vissuto nell'immediato secondo dopoguerra, storie che ho appreso dai racconti dai veterani della mia famiglia: le nonne, ma anche le zie, i miei genitori. In quei racconti c’erano gioie e dolori delle vite che avevano incrociato: i parenti, i vicini di casa, le comari nel cortile, i bambini in strada. Storie drammatiche, divertenti, paradossali, a volte tragiche. In ognuna di esse c’erano donne comuni che avevano accettato una vita di prevaricazioni perché così doveva essere, senza porsi domande. Desideravo raccontare questa disillusione - in un’epoca in cui i diritti femminili erano pressoché inesistenti- e insieme la nascita di una consapevolezza, un germe spontaneo, nella vita di una donna qualunque. Insieme a Giulia Calenda e Furio Andreotti, abbiamo immaginato la storia di una donna comune di quell’epoca."