X Factor 2024, Mimì canta Figures e commuove Manuel Agnelli

tra X Pass, standing ovation, via verso i Bootcamp Nel terzo appuntamento con le Audizioni anche Achille Lauro e Manuel Agnelli hanno finalmente usato il loro X Pass: il primo ha premiato la band Les Votives, tre ragazzi milanesi tra i 19 e i 25 anni, che ha presentato la propria versione di “Gold On The Ceiling” dei The Black Keys, il secondo è stato stregato da Mimì Caruso, 17enne originaria del Mali e ora residente a Usmate Velate (Monza Brianza), emozionante con la sua cover di “Figures” di Jessie Reyez. Oltre a loro, hanno strappato l’ultimo biglietto per i Bootcamp Maria Sofia Cancelli con una vivace cover di “Come” di Jain; Matteo Polonara con la sua elegante ed inquieta “Kiss” di Prince; Francesca Siano con la sua cover chitarra e voce di “Wicked Game” di Chris Isaak; le band The Foolz (cinque giovani tra i 20 e i 30 anni di Verona), SOLOPERISOCI (quattro trentenni romani) e PUNKCAKE (cinque ragazzi intorno ai ventanni dalla provincia di Arezzo) presentatesi rispettivamente con l’inedito “Fuori dagli schemi” e le cover “Diamante grezzo” dei Diaframma e “Lamette” di Donatella Rettore.

Hanno superato il turno anche Tamara Al Zool, dalla provincia di Frosinone ma di origini palestinesi, con il suo personalissimo “arab’n’b” sulle note di “7 Wings” di Ariana Grande; la follia creativa di Samia Pozzobon e del suo inedito “Pazza lunatica”; Ibrahim Guiblawi, 28enne di Mesagne (Brindisi), con la sua versione dance hall di “70Times7”; Aurora Venosa con il suo mash-up di “Nisciun’/M’Manc” rispettivamente di Rocco Hunt e di Shablo, Geolier, Sfera Ebbasta; Aura & Marylin, tre giovani di circa 25 anni, con “Roma stasera” di Motta; il trio milanese A Flower Side con la loro cover ricca di synth di “Summertime Sadness” di Lana Del Rey; Massimo Poli con una delicata versione di “Mama, You Been On My Mind” di Bob Dylan; Elena Badii che si è accompagnata con la sua chitarra su “You Got The Love” di Florence And The Machine; Lunaspina Caruso, giovane cantante catanese, con la sua esibizione singolare e applauditissima sulle note di “Non, Je Ne Regrette Rien” di Édith Piaf. approfondimento X Factor, i video della seconda puntata di Audizioni

Gli occhi lucidi di Manuel Agnelli per la 17enne Mimì Prima di salire sul palco di X Factor 2024, la 17enne Mimì diceva che il suo obiettivo principale era quello di fare bella figura con Manuel Agnelli. Obiettivo raggiunto pienamente: la sua emozionante cover di “Figures” di Jessie Reyez non solo ha catturato lo sguardo e il cuore dei giudici, ma ha anche convinto proprio Manuel – con gli occhi lucidi – a usare il suo attesissimo X Pass, grazie al quale Mimì è sicura di accedere al Bootcamp del “suo” giudice preferito. Per la gioia dei suoi tenerissimi e orgogliosissimi genitori, che hanno vissuto questa esperienza stupenda nel backstage stretti in un abbraccio con Giorgia.

L’incredibile Audizione di Lunaspina Caruso con Non, Je Ne Regrette Rien di Édith Piaf Forse in pochi avrebbero potuto prevedere l’ovazione che la catanese Lunaspina Caruso ha ricevuto a X Factor 2024. Arrivata sul palco Lunaspina ha raccontato di sé, della sua passione per la musica, delle sue «due figlie di sangue e di pelo, una “cana” e una gatta» (dai nomi, quest’ultima in particolare, un po’… originali). Poi ha iniziato a cantare il suo brano, nient’affatto semplice: “Non, Je Ne Regrette Rien” di Édith Piaf. Due note e il suo provino è diventato qualcosa di incredibile e di mai visto a X Factor. Tanto da far arrivare sul palco i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi e anche la conduttrice Giorgia.

I gorgheggi del «cristologico» (cit. Manuel Agnelli) Antonio Ascione in arte Furia

Manuel Agnelli lo ha definito «cristologico», ed evidentemente non ci è andato molto lontano. Antonio Ascione in arte Furia (un soprannome dall’origine decisamente profonda, a differenza – per sua stessa ammissione – del giudice “omonimo” Jake) si è presentato a X Factor 2024 con i capelli lunghissimi, frutto di «una promessa fatta al Signore – ha raccontato – li taglio solo se mi dà la possibilità di salire sul palco del Festival di Sanremo, ed evidentemente…»; ha proposto “Earth Song” di Michael Jackson riscrivendone una parte di testo («è un brano carente», ha commentato sarcastico Manuel). La cosa che però ha colpito di più i quattro giudici son stati i gorgheggi del ritornello… purtroppo per lui, però, «non c’è posto per due Furie in questo programma».

Francesca Siano alle prese con una delle canzoni preferite dai giudici Appena detto il titolo del brano che avrebbe portato, “Wicked Game” di Chris Isaak, dal tavolo dei giudici si è levato un coro unanime: «Una delle mie canzoni preferite». Nonostante questo, la 28enne Francesca Siano – arrivata da Berlino a X Factor 2024 nel corso del terzo episodio delle Audizioni, non ha avvertito il peso della responsabilità e ha eseguito il brano alla perfezione, solo chitarra e voce, ottenendo quattro sì convinti.

Nella terza e ultima puntata di Audizioni, condotta da Giorgia, i giudici Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia scoprono altri nuovi talenti. Achille Lauro gioca l'X Pass per i Les Votives, mentre Manuel Agnelli sceglie di portare direttamente ai Bootcamp Mimì Caruso. I primi concorrenti sono i Les Votives, i giovani chic-rocker che hanno fatto un voto alla musica. L'esibizione in Gold On the Ceiling dei Black Keys è un successo, che spiega anche come i tre abbiano raccolto ben 700 euro in due sole ore durante un'esperienza di busking a Milano. "Gioco l'X Pass, baby", esclama Achille Lauro, subito colpito dal loro talento Antonio Ascione, in arte Furia, ha promesso al Signore che avrebbe tagliato i capelli solo se gli avesse dato una possibilità sul palco di Sanremo. "Vista la lunghezza dei capelli, il Signore non ti ha accontentato", scherza Manuel Agnelli. Il concorrente propone una versione rivisitata di Earth Song di Michael Jackson, che lascia tutti a bocca aperta per qualche stonatura di troppo. "Ho sentito la sofferenza, la mia", commenta Manuel, supportato da Jake La Furia: "Non c'è posto per due furie!". Con 4 no, Antonio lascia il palco È il turno di Maria Sofia Cancelli, 21 anni. "La musica è tutto, e quella che ho addosso mi permette di trasmettere la mia piccola particolarità", spiega la concorrente di Varese, che canta Come di Jane. "Sono molto determinata, studio tantissimo, canto. Amo fare questo e sono pronta per crescere", dice a Manuel Agnelli, che le chiede se si meriti un posto a XF. Il giudice pronuncia un no, mentre Achille Lauro apprezza l'anarchia emotiva della ragazza. Con 3 sì, passa il turno