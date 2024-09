X Factor 2024, Paola Iezzi usa X Pass e balla con Jake La Furia. FOTO

3/22 Foto di Virginia Bettoja

“Voglio dire che esisto, che ci sono”. Marina Del Grosso, in arte Dia Wave, concepisce la musica come un atto sacro, che lei ha onorato con due lauree in Conservatorio in Canto pop e jazz. L’esibizione al pianoforte in Senza fine di Gino Paoli termina con le lacrime della concorrente e divide i giudici. Da un lato, Jake La Furia teme “le persone che vivono la musica in questo modo così viscerale”. Dall’altro, Achille Lauro sceglierebbe “solo chi muore per questa roba”. Il no di Jake non ferma i 3 sì degli altri giudici

