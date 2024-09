5/23 Crediti: Virginia Bettoja

La musica prosegue con i Dimensione Brama. Il gruppo romano propone Love Will tear us Apart dei Joy Division. Grande applauso da Paola, Manuel non apprezza affatto l'interpretazione, per Jake manca la sofferenza ma li promuove, Achille ama la vena anarchica proposta. No da Manuel, ma un sì dagli altri giudici

I giudici di X Factor, chi è Paola Iezzi