X Factor 2024, il 12 settembre inizia la festa della musica. VIDEO

Più che un classico promo, un “ Save the Date ”: 12 settembre , giovedì sera, non prendete impegni perché c’è una festa. Anzi: inizia la festa della musica. È X Factor 2024 , che prende il via con una stagione inedita, tutta nuova e piena di sorprese davanti e dietro al tavolo dei giudici. Sono Achille Lauro , Jake La Furia , Manuel Agnelli e Paola Iezzi , che oggi appaiono, insieme a Giorgia , al suo esordio nella conduzione in solitaria, nel primo promo ufficiale dello show Sky Original prodotto da Fremantle.

è la festa della musica: save the date, 12 settembre!

È una festa, ognuno dei quattro si diverte - chi al biliardo, chi in piscina, chi in consolle, chi brindando - fino a quando non arriva Giorgia, che subito si pone al centro della festa e soprattutto alla guida del quartetto affiatatissimo dei giudici, proprio come farà tutti i giovedì del prossimo autunno, dal 12 settembre su Sky e in streaming su NOW.

Al tavolo ci saranno obiettivi concreti, grandi aspettative e tanti confronti tecnici: ciascun giudice porterà con convinzione e autorevolezza la propria idea di musica - e non può essere altrimenti, con quattro carriere, stili e personalità così definite e distinte tra loro. In comune avranno, sin da subito, la voglia di consigliare e supportare al meglio gli aspiranti concorrenti di #XF2024, e lo faranno con un clima molto positivo. Ai nastri di partenza, nelle prime immagini di oggi, si presentano con l'abito delle grandi occasioni per partecipare a una festa che è per tutti. Perché è la festa della musica, e tutti sono invitati: save the date, 12 settembre!