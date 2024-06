X Factor 2024, la finale sarà in Piazza del Plebiscito a Napoli

Per la prima volta al mondo nella storia del format, la finalissima dello show sarà in esterna, in un grande evento live gratuito e aperto al pubblico. Alla conduzione ci sarà Giorgia, affiancata dai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi

Per X Factor 2024 quella di giovedì 5 dicembre sarà quindi una finalissima speciale, per la quale i concorrenti, il cast e l’intera macchina dello show Sky Original prodotto da Fremantle raggiungeranno il proprio pubblico per il momento più atteso della stagione, che avverrà in uno dei palcoscenici architettonici e artistici più noti e visitati del Paese, il cuore del centro storico del capoluogo partenopeo. Un grande evento di piazza gratuito, co-organizzato insieme al Comune di Napoli, ricco di ospiti e sorprese, spettacolare e inedito. Inedito come il cast che seguirà e accompagnerà i ragazzi protagonisti dell’edizione in arrivo da settembre su Sky e in streaming solo su NOW: come annunciato poche settimane fa, a guidare #XF2024 c’è Giorgia, che fa il suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show, mentre al tavolo dei giudici si siede una formazione del tutto nuova, con un attesissimo ritorno – quello di Manuel Agnelli – e tre nomi che quest’anno fanno il proprio esordio assoluto in giuria, Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi.