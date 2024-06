Sky presenta i nuovi palinsesti, due nuove serie e tante novità

L'intrattenimento Sky presenta, per la prima volta, una finale in esterna per X Factor, in Piazza del Plebiscito a Napoli. In arrivo anche due nuove serie originali: Rosa elettrica con Maria Chiara Giannetta e Ligas con Luca Argentero. Cresce l'attesa per Hanno ucciso l'uomo ragno, M. Il figlio del secolo e Dostoevskij, ma anche per il ritorno delle amate The Last of Us e The White Lotus. Per il cinema tra i blockbuster c'è Dune - Parte due", per gli show ripartono MasterChef e Pechino Express

Quella in arrivo sarà per Sky, sul fronte intrattenimento, una nuova stagione nel segno della continuità e quindi dell’eccellenza creativa e produttiva di sempre, ma anche piena di tantissime novità di rilievo e di progetti innovativi. Viene presentata oggi un’offerta sempre più di qualità, sia pay sia free-to-air, con una grande varietà di contenuti esclusivi, fruibili come, quando e dove si preferisce, in modalità lineare, on demand o, per chi sceglie lo streaming, con NOW, l’unico servizio a unire un vastissimo catalogo di serie, cinema, intrattenimento e documentari, con il grande sport in diretta e l’informazione. Le grandi serie Sky Original, italiane e di gruppo, e le novità internazionali più esclusive, i film più attesi e premiati, gli amatissimi show per tutta la famiglia, i documentari più appassionanti: sono queste le proposte della prossima stagione, che Sky porterà nelle case di tutti gli spettatori insieme alla tecnologia più avanzata in grado di assicurare la migliore esperienza di visione possibile.

INTRATTENIMENTO, GLI SHOW E I CULT PIÙ AMATI Sarà una grande stagione per l’intrattenimento made in Sky grazie agli show capaci di arrivare al pubblico parlando tanti linguaggi e creando dibattito sui social. Torna da settembre, su Sky e in streaming solo su NOW, X Factor, quest’anno tutto nuovo grazie a un cast inedito - in conduzione Giorgia, al tavolo dei giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi - e a una spettacolare finale in Piazza del Plebiscito a Napoli: per la prima volta al mondo nella storia del format, infatti, la finalissima sarà in esterna, per un evento gratuito e aperto al pubblico, co- organizzato con il Comune di Napoli, che promette di essere una grande festa per il pubblico. C’è un bellissimo compleanno da festeggiare, i 10 anni di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, la gara tra i ristoratori che ha imposto un nuovo modo di fare food in tv; c’è la nuova avventura di Pechino Express, autentica sorpresa delle ultime stagioni televisive e sempre più apprezzato e discusso sui social, che tornerà con la conduzione di Costantino della Gherardesca e il suo inviato speciale Fru. La stagione si aprirà a settembre, sempre su Sky e in streaming solo su NOW, con i viaggi e le sfide appassionanti ed elegantissime di Bruno Barbieri - 4 Hotel, sempre con la valigia pronta verso località e destinazioni inedite e una attenzione particolare al green anche nell’hôtellerie; nei mesi successivi si proseguirà con MasterChef Italia, con una nuova Masterclass e l’adorato trio di giudici – Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli - che mette d’accordo tutti, a partire dagli aspiranti chef in gara; e ancora, tornerà Cucine da incubo, lo show cult con Antonino Cannavacciuolo in giro nelle peggiori cucine d’Italia per provare a salvare i ristoranti e aiutare gestori e dipendenti. approfondimento X Factor 2024, la finale sarà in Piazza del Plebiscito a Napoli

LE SERIE TV, TRA STAGIONI MAI VISTE E SERIE ORIGINALI Per le serie, in arrivo su Sky e in streaming su NOW una nuova, grande stagione fatta di innumerevoli novità internazionali, di attesissimi titoli Sky Original e di alcuni dei franchise più iconici e celebrati al mondo, per un’offerta seriale che tra prime visioni e library, acquisizioni e titoli originali, si fa veramente sconfinata. La nuova stagione ha appena preso il via con il secondo ciclo di episodi di House of the Dragon, amatissimo prequel de “Il Trono di Spade”, in esclusiva e in contemporanea con gli Stati Uniti, e fra l’estate e i mesi successivi arriveranno novità imperdibili come l’appena annunciato The Penguin, spin-off del blockbuster “The Batman”, con Colin Farrell che riprende il ruolo dell’iconico gangster storica nemesi dell’uomo pipistrello; Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, la dramedy Sky Original diretta da Sydney Sibilia, prevista a ottobre, sulla storia di musica e di grande amicizia che ha portato al successo Max Pezzali e Mauro Repetto, sullo sfondo dei mitici anni ’90; in autunno l’attesissima seconda parte dell’ultima stagione di Yellowstone, il western contemporaneo - vero caso televisivo degli ultimi anni, osannato da critica e pubblico - che ha segnato il grande ritorno in TV del Premio Oscar® Kevin Costner. Entro la fine del 2024 anche la già celebratissima Dostoevskij, prima serie dei Fratelli D’Innocenzo dall’11 al 17 luglio al cinema con Vision Distribution in due atti, con Filippo Timi nei panni di un tormentato detective alle prese con un misterioso serial killer, e Il giorno dello sciacallo, remake Sky Original della storica versione cinematografica del 1973 che adattava l’omonimo thriller a sfondo storico di Frederick Forsyth. Il 2025 si annuncia almeno altrettanto ricco: novità già molto attese come M. Il figlio del secolo, ambizioso adattamento Sky Original dell’omonimo bestseller di Antonio Scurati su Benito Mussolini, e la serie di Valeria Golino dal romanzo scandalo di Goliarda Sapienza L’Arte della Gioia, applaudita all’ultimo Festival di Cannes e attualmente in sala; e i ritorni di titoli HBO e Sky Exclusive di culto, come le nuove stagioni di The White Lotus, ora in fase di riprese in Thailandia, e The Last of Us, la serie con Pedro Pascal e Bella Ramsey che dopo una prima stagione da record continuerà la storia di sopravvivenza tratta dall'omonimo e acclamatissimo videogioco per PlayStation®. E ancora una lunga serie di titoli originali, italiani e non: la seconda stagione di Blocco 181, sempre in collaborazione con Salmo e ancora ambientata fra le comunità multietniche di Milano; Iris, thriller britannico attualmente sul set in Italia, fra la Sardegna, Roma e Firenze; Amadeus, sulla storia di Wolfgang Amadeus Mozart, con Will Sharpe e Paul Bettany; la miniserie Lockerbie, sull'attacco terroristico che nel 1988 colpì il volo Pan Am 103, con Colin Firth; la terza stagione di Gangs of London e tantissimi altri titoli in prima visione. Inoltre, due grandi novità Sky Original vengono annunciate oggi: Rosa Elettrica, action thriller con Maria Chiara Giannetta dall’omonimo romanzo di Giampaolo Simi edito da Sellerio Editore, sul set a giorni; e Ligas, legal drama con Luca Argentero nei panni di un geniale, controverso e affascinante avvocato penalista di Milano. Vanno ad aggiungersi alla lista dei tanti progetti originali in arrivo, frutto della forza produttiva e creativa di Sky Studios. approfondimento Le serie tv Sky del 2024/2025, tra le novità Rosa Elettrica e Ligas

Cinema, I blockbuster più attesi, I film più premiati, IL cinema italiano e I titoli in esclusiva Il 2024 si è aperto all’insegna del grande cinema su Sky con i più importanti blockbuster della scorsa stagione: dallo straordinario successo di Paola Cortellesi C’è ancora domani ai film record d’incassi in tutto il mondo come Barbie e Oppenheimer, senza dimenticare gli ultimi capitoli di franchise come Mission: Impossible – Dead Reckoning e Fast X, fino all’acclamato Perfect Days di Wim Wenders. Ma l’offerta di Sky Cinema non termina qui. Sono in arrivo nella prossima stagione tantissime nuove prime visioni per una proposta completa, con film di ogni genere, per tutti i gusti: tutto anche disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW. E con Sky Cinema, Paramount+ è incluso senza costi aggiuntivi. Tanti titoli del grande cinema internazionale con blockbuster come l’attesissimo Dune - Parte due di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet e Zendaya (ora disponibile su Sky Primafila e prossimamente su Sky Cinema), i cinecomic dell’universo DC Blue Beetle (dal 22 luglio) e Aquaman e il regno perduto con Jason Momoa e Nicole Kidman (ora disponibile su Sky Primafila e prossimamente su Sky Cinema), fino a Wonka, il film sulle origini dell’eccentrico Willy Wonka (ora disponibile su Sky Primafila e prossimamente su Sky Cinema). Immancabile inoltre il cinema premiato e d’autore con titoli come Priscilla di Sofia Coppola (prossimamente), Asteroid City di Wes Anderson (ora disponibile on demand), The Holdovers - Lezioni Di Vita, vincitore del premio Oscar® 2024 per la Miglior attrice non protagonista(prossimamente), One Life trainato dall’impareggiabile Anthony Hopkins (ora disponibile on demand), l’acclamato Past Lives (dal 4 luglio) e la seconda parte della nuova rilettura del romanzo di Alexandre Dumas I tre moschettieri – Milady (prossimamente). E poi le saghe che hanno fatto la storia del cinema, come quelle di Spider-Man, Harry Potter, Fast & Furious, Star Trek, Jack Ryan e la trilogia originale de Il Signore degli anelli. Grande protagonista il cinema italiano, con le commedie di successo come il nuovo film di Leonardo Pieraccioni Pare parecchio Parigi (dall’8 luglio), Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi (prossimamente) e Un altro Ferragosto di Paolo Virzì, in cui, dopo ventotto anni, ritroviamo le famiglie Molino e Mazzalupi (ora disponibile on demand). Ma l’offerta di cinema italiano non si ferma qui: troviamo infatti Caracas con Toni Servillo e Marco D’Amore - che firma anche la regia (dall’11 luglio), Finalmente l'alba di Saverio Costanzo, presentato in concorso alla 80esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (dal 21 luglio), Confidenza di Daniele Luchetti (prossimamente), Race For Glory - Audi vs. Lancia con Riccardo Scamarcio e Daniel Brühl sulla rivalità tra le due scuderie automobilistiche al Campionato del mondo di rally del 1983 (prossimamente) e infine un nuovo, avvincente thriller, La coda del diavolo, tratto dal romanzo di successo di Maurizio Maggi con protagonista Luca Argentero in un ruolo insolito (prossimamente). Non mancheranno i film per tutta la famiglia, con il nuovo capitolo delle avventure del panda Po targate Dreamworks Animation Kung Fu Panda 4 (prossimamente), l’amato ritorno nel coloratissimo mondo canterino di Trolls 3 - Tutti insieme (ora disponibile on demand) e la divertente avventura Prendi il volo firmata Illumination (prossimamente). Tante le produzioni Sky Original in onda su Sky Cinema: Paola Cortellesi torna sul set di Petra – terza stagione con nuove storie dirette da Maria Sole Tognazzi; in arrivo inoltre Piedone, il nuovo poliziesco con Salvatore Esposito nei panni di un ispettore di polizia erede spirituale dell’iconico commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer in “Piedone Lo Sbirro”, Silvia D’amico e Fabio Balsamo; confermatissima la nuova stagione de I delitti del BarLume, con Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli, Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi; il film d’animazione per tutta la famiglia 10 Lives, in cui un gatto fa di tutto per guadagnare una vita extra (prossimamente); e per finire il film Vangelo secondo Maria di Paolo Zucca, tratto dal libro di Barbara Alberti, con Benedetta Porcaroli nel ruolo di Maria e Alessandro Gassmann in quello di Giuseppe (prossimamente). approfondimento Tutti i film che vedremo su Sky Cinema nel 2024/2025, il palinsesto

LE PRODUZIONI SKY ARTE, SKY DOCUMENTARIES, SKY NATURE E SKY CRIME In arrivo le grandi storie e le produzioni più suggestive sui canali factual, sempre disponibili anche in streaming su NOW. Da più di 10 anni Sky Arte propone un racconto inedito, contemporaneo e autentico, continuando a valorizzare il patrimonio artistico e culturale non solo italiano. Tra i titoli Sky Original in arrivo nei prossimi mesi il documentario Manierismo. L’arte più pazza del mondo, un viaggio alla scoperta del movimento artistico considerato tra i più bizzarri, e grande attesa per Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio, il film evento con la straordinaria partecipazione di Jeremy Irons che arriva in tv dopo il successo al botteghino. Altre grandi storie arrivano su Sky Documentaries, canale che - in pochi anni - ha catalizzato l’attenzione degli spettatori con il meglio delle docu-serie in circolazione. In evidenza tra le proposte dei prossimi mesi, la Sky Original Il caso Rostagno, la docu-serie con la partecipazione di Roberto Saviano, che farà affiorare la verità sull’omicidio del giornalista ucciso in Sicilia nel 1988. Altro pezzo di storia italiana troverà spazio sul canale con Prima della Fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer, il film documentario che ricorda il leader del PCI a 40 anni dalla scomparsa. Sempre presenti anche le grandi epopee sportive come Dream Team sul successo della più grande squadra di basket o le biografie più emozionanti come Elizabeth Taylor: the last tapes, un ritratto intimo sulla diva americana. E ancora Wise Guy: David Chase and The Sopranos che mostra una nuova prospettiva sullo show The Sopranos. Cercando sempre di sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali, Sky Nature si conferma una finestra sul pianeta. Con la sua programmazione spettacolare e contenuti di alta qualità dedicati all’esplorazione delle bellezze della natura, può contare anche su suggestive Sky Original con riprese mozzafiato. Tra tutti il documentario Sky Original Marmolada. Madre Roccia che mostra l’impresa per aprire una nuova via sulla Regina delle Dolomiti. Tante anche le storie di true crime con Sky Crime, edito da A+E Networks Italia, punto di riferimento del complesso mondo del true crime mantenendo sempre un approccio psicologico. In arrivo Chem Sex. La droga dello stupro, un docu-film inchiesta che indaga sul fenomeno della droga dello stupro portato alla ribalta dalla vicenda di Alberto Genovese e dei suoi festini a luci rosse su Terrazza Sentimento. Grande attesa anche per Luciano Gaucci. Quando passa l’uragano, il racconto di un impero fatto di calcio, cavalli, truffe e crack finanziari.