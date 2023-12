I 23 migliori film usciti al cinema in Italia nel 2023

19/23

Talk To Me di Danny e Michael Philippou. Forti degli 1,5 miliardi di visualizzazioni su YouTube (il loro canale si chiama RACKARACKA), i due registi conoscono gli adolescenti e il loro mondo, le loro inquietudini. Infatti, il film rappresenta uno dei pochissimo film horror in cui giovani attori non recitano come adulti che scimmiottano il linguaggio dei ragazzi. E bastano un paio di sequenze horror davvero crudeli, potenti e ben realizzate per terrorizzare il pubblico