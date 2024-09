I giudici di X Factor, chi è Jake La Furia

Il rapper è pronto ad affiancare i colleghi Achille Lauro, Manuel Agnelli e Paola Iezzi (capitanati da Giorgia, al suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show), nella nuova edizione di X Factor. Da stasera 12 settembre, tutti i giovedì su Sky e NOW

Jake La Furia ("uno dei rapper più forti che abbiamo mai avuto in questo Paese" come si definisce egli stesso parlando di sé nel video in testa a questo articolo), insieme ai colleghi Achille Lauro, Manuel Agnelli e Paola Iezzi siederà al tavolo della giuria di XF2024. Da stasera giovedì 12 settembre, in prima serata su Sky e in streaming su NOW, la nuova attesissima edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle (LO SPECIALE) accende i motori e promette, oltre a tanta buona musica, un carico di novità, proprio a partire dall'inedito cast capitanato da Giorgia, al suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show.

"Importa partecipare e fare bene" Il rapper ha le idee chiarissime, a XF2024 (LO SPECIALE) è alla ricerca di "talenti reali e questo il pubblico lo capirà". Il suo motto è "partecipare e fare bene" con impegno, e sopratutto mettendocela tutta. Altrimenti meglio stare a casa. Nel corso della conferenza di presentazione, presso la Stazione Centrale di Milano tenutasi martedì 10, ha spiegato meglio il suo obiettivo: "Sono venuto qui per dire quello che mi viene da dire. Tratto le persone con schiettezza a costo di sembrare brutale, ma non illudo. Pensavo di essere più distaccato ma a parità di talento, è difficile dire a qualcuno che non può continuare. A X Factor comunque cerco più la sostanza che la forma. Ci saranno dei bravissimi musicisti e si farà della buona musica". approfondimento I giudici di X Factor, chi è Paola Iezzi

chi è Jake La Furia E' il rapper dalla carriera lunga quasi 25 anni, con i Club Dogo prima (dal 2001 insieme a Guè Pequeno e a Don Joe, autori di successi come Che bello essere noi, Noi siamo il club e Non siamo più quelli di Mi Fist) e da solista poi. Nel 2012 l’album “Musica Commerciale”, disco d’oro; nel 2020 il nuovo album, “17”, in collaborazione con Emis Killa; negli anni ha collaborato anche con Boomdabash, Le Vibrazioni, Ana Mena. Dopo dieci anni, a gennaio 2024, i Club Dogo si sono riuniti per un tour di grande successo nei palazzetti e negli stadi, compresa l’attesissima data di San Siro. Jake è un artista sorprendente e multicanale: dal febbraio 2017 è conduttore radiofonico con il programma “Jake Hit Up”, ha lavorato in tv (tra gli altri, ha condotto l’edizione 2017 di StraFactor, subito dopo la puntata di prime-time di X Factor; e Goal Deejay, nel 2019, su Sky Sport), al cinema (è apparso tra gli altri in due film: Mucchio Selvaggio, del 2007, per la regia di Matteo Swaitz, e I 2 soliti idioti, del 2012, per la regia di Enrico Lando) e ha scritto un libro con Guè Pequeno, La legge del cane, pubblicato nel 2010 (edizioni Add). approfondimento I giudici di X Factor, il ritorno di Manuel Agnelli in giuria