I giudici di X Factor, chi è Achille Lauro

La nuova attesissima edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle ( LO SPECIALE ) accende oggi i motori in prima serata, giovedì giovedì 12 settembre su Sky e in streaming su NOW e si preannuncia carica di novità, a partire dall'inedito cast formato da Giorgia (nel ruolo di conduttrice), Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi al tavolo della giuria. In occasione della presentazione ufficiale dello show Sky Original prodotto da Fremantle, martedì 10 settembre presso la Sala Ex Deposito Bagagli della Stazione Centrale di Milano, i magnifici cinque hanno già mostrato al pubblico il feeling che li lega, ma riusciranno a mantenere la sintonia superate le selezioni, quando la gara entrerà nel vivo? In attesa di scoprirlo, ecco cosa ci ha raccontato l'anarchico Lauro.

chi è achille lauro

Un talento in piena, costantemente alla ricerca del nuovo, da protagonista del mondo urban-street a icona glam, punk-rocker, pop star e autore in grado di smantellare ogni stereotipo, Achille Lauro si è sempre distinto per la capacità di rinnovarsi ed esplorare vari generi ed epoche nel mondo della musica e dell’arte.



Sulle spalle conta sei album in studio – “Achille Idol-Immortale”, 2014; “Dio c’è”, 2015; “Ragazzi Madre”, 2016 (certificato oro); “Pour l’Amour”, 2018 (certificato oro); “1969”, 2019 (certificato platino); “Lauro”, 2021 (certificato oro) – che contano milioni di streaming sulle piattaforme digitali e altrettante sono le visualizzazioni dei videoclip (tra i suoi successi Rolls Royce, Me ne frego, Maleducata, C’est la vie, 16 marzo, Bam Bam Twist, Solo noi, Marilù, Mille, Latte+, Domenica, Che sarà, Fragole fino al suo ultimo singolo, Stupidi ragazzi). Per raccontare i 10 anni di carriera dell’artista è disponibile il docufilm Ragazzi Madre: L’Iliade (Prime Video), quindi in questi mesi è protagonista insieme allo special guest Boss Doms dell’“Achille Lauro Summer Fest - A RAVE BEFORE L’ILIADE”, la leg estiva con numerosi appuntamenti dal vivo in prestigiose location e festival italiani, in attesa dei due eventi unici autunnali “RAGAZZI MADRE: L’ILIADE - IL LIVE” a Milano e Roma.