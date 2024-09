X Factor 2024 parte alla grande. I video della prima puntata

Tanti gli artisti che hanno iniziato a farsi conoscere sul palco, tutti con il sogno di conquistare un posto per i Live Show partendo da almeno tre sì alle Audizioni (o di un X Pass, un’altra delle novità di quest’anno). In attesa del prossimo appuntamento, giovedì su Sky e in streaming su NOW, i momenti clou della prima puntata premiata dagli ascolti: su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 729mila spettatori tv medi, in crescita del +38% rispetto al debutto della scorsa stagione. Super risultati anche sui social

Tante “prime volte”, ieri sera, a X Factor 2024 (LO SPECIALE): la prima puntata di un nuovo ciclo, per lo show Sky Original prodotto da Fremantle (tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW); la prima volta in conduzione di Giorgia, forse la più emozionata della serata – anche nel taglio ufficiale del nastro, sulle note di E poi; la prima apparizione al tavolo della nuova giuria formata da Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi; la prima sfilata di ragazzi alle prese con il primo scoglio dell’anno, quello delle Audizioni (IL RACCONTO).

gli ascolti e i Super risultati anche sui social Un mix di prime volte premiato dagli ascolti: il kick off dello show, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 729mila spettatori tv medi, in crescita addirittura del +38% rispetto al debutto della scorsa stagione, con una share tv del 3,6% e 1.255.000 contatti tv unici. Super risultati anche sui social: la puntata ha raggiunto quasi 297mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear (+52% rispetto alla stessa serata della scorsa stagione) e 311mila nella rilevazione Same Day 24/7 (+59% rispetto un anno fa). Il programma si è posizionato al primo posto nella Social TV Audience della giornata di ieri, ossia è stato il più discusso della giornata sui social (fonti: Talkwalker, Trends24.in).



Tra gli altri, hanno ottenuto l'accesso al turno successivo il rapper romagnolo Djomi, 22 anni, con la sua versione rap di "Beggin" che ha convinto tutti e 4 i giudici; Jaqueline Branciforte con il suo originalissimo guanto/distorsore vocale usato per presentare "Keep On Running" dei The Spencer Davis Group; Lorenzo Salvetti, appena 16enne, che ha emozionato il pubblico dell'Allianz Cloud con la sua versione piano e voce di "Poetica" di Cesare Cremonini; ancora, l'affollatissima band Dimensione Brama, sul palco in 7 per far conoscere il loro stile che mixa rock, balcanica e teatro canzone tramite il loro arrangiamento di "Love Will Tears Us Apart" dei Joy Division; Daniela Di Cicco con la sua intima, delicata e applauditissima cover di "Creep" dei Radiohead. Poi ancora Elisa Malpezzi, giovanissima cantante forlivese, che si è esibita con "Bellyache" di Billie Eilish; Gaia Bianco con la sua versione della hit "TKN" di Rosalia feat. Travis Scott; Matilda Balconi che ha fatto totalmente sua il classicone "Ma che freddo fa" di Nada; Claudia Sacco che ha fatto il suo esordio sul palco con "Giudizi Universali" di Samuele Bersani; Alfredo Bruno, in arte Fiat 131, con "Chissà se lo sai" di Lucio Dalla. E infine Audizioni passate anche per il trio The Moonquakes con un sorprendente mash up di "Please Mr. Postman" e "Wipe Out", brani di rispettivamente The Marvelettes e The Surfaris; il duo rap Potara con un coraggioso mash up di "Mi sono innamorato di te/ mi @mi o è f@ke", rispettivamente di Luigi Tenco e thasup; Daniel Gasperini, in arte Danielle, che con la sua attitudine unica ha portato "Sfiorivano le viole" di Rino Gaetano; la cantautrice Giulia Catuogno con il suo inedito "Bandiera", inno femminista che ha conquistato pubblico e giudici.

LORENZO SALVETTI emoziona con Poetica 16 anni, capelli riccissimi, totalmente disinvolto davanti ai giudici: si è presentato così il giovanissimo veronese Lorenzo Salvetti a X Factor 2024. L'ispirazione del suo talento? Una storia d'amore struggente, terminata con lui che dorme su una panchina a pochi passi da casa di lei solo per poterle stare vicino. Dopo le parole è arrivato il momento di cantare e Lorenzo si è seduto al pianoforte per eseguire "Poetica" di Cesare Cremonini: al tavolo Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi – ma anche Giorgia in conduzione dal backstage – non hanno avuto dubbi, e per Lorenzo è scattata l'unanimità e il passaggio ai Bootcamp con 4 sì.

DANIELA DI CICCO stupisce con Creep La giovane concorrente arriva sul palco di X Factor 2024 con la voce rotta dall'emozione. Porta una cover di "Creep" dei Radiohead e nel momento in cui i giudici le chiedono di spiegare il motivo di questa scelta, con poche parole racconta che il perché sta proprio all'interno del senso originario del brano. Quando inizia a cantarlo è tutto più chiaro: intensa, delicata, emotiva, Daniela conquista gli applausi del pubblico e quattro sì dai giudici.

Michele VINCI fa ballare tutti con It's My Life/Il coccodrillo come fa Si presenta sul palco con una t-shirt nera e una inequivocabile scritta "No autotune", dichiara di essere metallaro e si pone come obiettivo l'esecuzione di due grandi classici. Le premesse sono le migliori, per l'esibizione di Michele Vinci ma la sorpresa arriva nel momento in cui si scoprono quali sono i due classici in questione: "It's My Life" dei Bon Jovi e "Il coccodrillo come fa". Il risultato? Una incredibile power hit che fa ballare tutti, dal pubblico ai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, alla conduttrice Giorgia.

MC DRAGO Fleximan presenta un inedito Una hit immediata e orecchiabilissima "dedicata" a Fleximan, l'autore dell'abbattimento degli autovelox. A X Factor 2024 il giovane bergamasco Lorenzo Tullio Drago ha proposto questo brano che prende spunto dal caso del sabotatore degli autovelox. Il ritmo è innegabilmente super catchy, il pubblico in piedi si fa trascinare, ma purtroppo per MC Drago – il nome d'arte con cui si fa chiamare – arrivano 2 no e quindi deve tornare a casa.