X Factor, continua la crescita degli ascolti dopo la seconda puntata

La seconda parte di audizioni registra 693 mila spettatori medi, +36% sulla scorsa stagione. La prima puntata mette insieme 2,4 milioni di spettatori tv medi nei sette giorni: +28% sull'anno scorso. Ed è dominio di #XF2024 anche sui social: lo show più commentato della giornata con un +71% di interazioni



Un secondo round di Audizioni pieno di talento e sorprese, a X Factor 2024 (LO SPECIALE), per i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Per il quartetto le selezioni sono continuate in maniera incessante, e altri artisti si sono esibiti davanti a loro – come sempre accompagnati, fino a un centimetro dal palco, dalla conduttrice Giorgia – con l’obiettivo di conquistare o tre sì o l’ambitissimo X Pass, la garanzia di un posto tra i protagonisti del Bootcamp.

Una media di 639 mila spettatori Seconda parte di Audizioni premiata nuovamente dagli ascolti: lo show Sky Original prodotto da Fremantle, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 693mila spettatori tv medi, in crescita del +36% rispetto alla scorsa stagione, con una share tv del 3% e 1.350.000 contatti tv unici.

Quasi 2 milioni e mezzo di spettatori medi per la prima puntata in una settimana Nel complesso, tra free e pay, nei sette giorni la prima puntata ha ottenuto 2 milioni 420 mila spettatori tv medi, un valore che segna un ottimo +28% rispetto all’esordio della scorsa stagione. vedi anche X Factor 2024 parte alla grande. I video della prima puntata

Trend positivo sui social E anche i social confermano il trend positivo: la puntata ha raggiunto quasi 171mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear, +71% rispetto alla stessa serata della scorsa stagione, e oltre 192mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, +81% rispetto un anno fa, confermandosi show più commentato in rilevazione Linear nella Social TV Audience della giornata di ieri.

Gli highlight della seconda puntata di audition Anche in questo secondo appuntamento con le Audizioni, i protagonisti sono stati i concorrenti e la loro musica, con l’obiettivo di presentarsi al meglio al cospetto della giuria e del pubblico dell’Allianz Cloud per conquistare il passaggio al turno successivo. In una serata aperta dalle note di “Di sole e d’azzurro” di Giorgia, hanno superato il primo scoglio del proprio percorso, tra gli altri, il cantautore italo-scozzese Pablo Murphy, che ha presentato la sua versione britpop di “SOS” degli ABBA; gli SGA, duo milanese che con l’inedito “Tunnel carpale” ripudia la monotonia delle attività da fare nel tempo libero, prima fra tutte l’arrampicata; Marina Del Grosso, laureata in canto pop e jazz, che ha cantato una cover piano e voce di “Senza fine” di Gino Paoli; Sara Russo, che ha convinto i giudici con “How deep is your love” di Calvin Harris. È arrivata dalla Bulgaria a X Factor Italia Elmira Marinova, 17 anni: il suo timbro graffiato sulle note di “Vampire” di Olivia Rodrigo ha ammaliato i giudici. Bene anche Lorenzo Carissimi, che ha personalizzato “Svalutation” di Adriano Celentano riscrivendone parte del testo; Beatrice Fita, che ha portato tutta la sua emotività con un’intensa interpretazione di “When the party’s over” di Billie Eilish; gli Speakeasy, band orgogliosamente brianzola, che hanno invece portato tutta la loro attitudine rock presentando una cover di “Statements” di Loreen. Infine, promossi anche Giovanni Fausto Meloni, in arte Ozymandias, che ha mostrato la sua cifra rap reinterpretando “Non siete stato voi” di Caparezza; i Frammenti, duo che unisce sperimentazione elettronica e cantautorato, che hanno proposto sul palco la loro versione di “Piromani” de Le Luci della Centrale Elettrica; Andrea Astolfi, cantautore-contadino che ha cantato “Vedrai vedrai” di Luigi Tenco; e i Patagarri, big band di strada - dal nome che è un omaggio ad Aldo Giovanni e Giacomo - che ha eseguito una versione davvero inedita di “Via con me” di Paolo Conte. Dopo l’X Pass di Jake nel corso della puntata d’esordio, ieri è stato il turno di Paola: il suo “sì” super-convinto è andato a Laura Fetahu e alla sua cover di “Super Bass” di Nicki Minaj.

La prossima puntata La prossima settimana, giovedì 26 sempre su Sky e in streaming su NOW, in programma il terzo e ultimo appuntamento di Audizioni, sempre condotto da Giorgia a metà tra palco e backstage: per i quattro affiatatissimi giudici sarà l’ultima volta che potranno sedersi “in pace” tutti assieme al tavolo della giuria, visto che dai Bootcamp inizierà la sfida tra loro e si ritroveranno al completo solo per i Live Show. Ma prima di arrivare al primo atto della gara, bisogna continuare con le selezioni, nelle quali mancano ancora gli X Pass degli esigentissimi Achille Lauro e Manuel Agnelli. Chi sceglieranno?