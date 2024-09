Achille Lauro, fuori Amore disperato: testo e significato

"È un brano a cui tengo molto perché racconto una storia vera nata ai confini del raccordo anulare di Roma, in Via Tina Pica", ha spiegato su Instagram il giudice di X Factor

Achille Lauro è tornato. Il suo nuovo singolo, uscito alla mezzanotte di venerdì 20 settembre, si intitola Amore disperato. E racconta una storia vera.

Il testo

Okay, ricordo quando al mattino non ci alzavamo

E fumare fino a mattina giù a Marechiaro

Non ricordo mai veramente come ho iniziato

Non si smette mai veramente quando iniziamo

Se la libertà è un errore d'adolescente

Amare senza chiedere, odiarsi senza comprendere

Cos'è l'amore il nostro? Non sono solo parole

È un amore più in là, merceria di Piazza Sempione

Adesso dove vado?

Senza ma, senza se, senza te

Amore dispеrato

Lo sai meglio di me, che sеi meglio

Che non sono in grado

Che frase stupida

Ti chiedo scusa ma, lo sai

A volte è complicato

È inutile che ti difenda da me

E se passiamo un'altra notte

Tra far l'amore e fare a botte

Che differenza c'è?

Se siamo io e te

Non sono desideri, è la legge dell'attrazione

La vita, sì, è una foto, un disturbo dell'attenzione

E tu che ci sei stata, sei sempre come un'amica

Quella piccola casa, quel nido,

E poi sì, in quello scatto, un abbraccio senza colori

Quella canzone sempre e per sempre di De Gregori

Cosa ne sanno gli altri di vivere come noi?

Davvero, sempre per sempre ovunque saremo

Adesso dove vado?

Senza ma, senza se, senza te

Amore dispеrato

Lo sai meglio di me, che sеi meglio

Che non sono in grado

Che frase stupida

Ti chiedo scusa ma, lo sai

A volte è complicato

È inutile che ti difenda da me

E se passiamo un'altra notte

Tra far l'amore e fare a botte

Che differenza c'è?

Se siamo io e te

Sì, forse c'è cura o forse no

E bisogna perdere

E forse no, non ti ritroverò

Non mi hai mai chiesto

Forse un giorno, forse solo un giorno

Un fiore da prendere

Quel fiore, sì, un minuto a calpestarlo

Anni per crescere

Adesso dove vado?

Senza ma, senza se, senza te

Amore disperato

Lo sai meglio di me, che sei meglio

Che non sono in grado

Che frase stupida

Ti chiedo scusa ma, lo sai

A volte è complicato