Per i giudici Achille Lauro, Paola Iezzi, Manuel Agnelli e Jake La Furia, la terza giornata di Audition è l'ultima occasione per setacciare ogni singolo grammo di talento che salirà sul palco di X Factor. I primi concorrenti sono i Les Votives, i giovani chic-rocker che hanno fatto un voto alla musica. L'esibizione in Gold On the Ceiling dei Black Keys è un successo, che spiega anche come i tre abbiano raccolto ben 700 euro in due sole ore durante un'esperienza di busking a Milano. "Gioco l’X Pass, baby", esclama Achille Lauro, subito colpito dal loro talento

X Factor 2024, Achille Lauro gioca l'X Pass per Les Votives