The Flash, il trailer con Ezra Miller, Michael Keaton e Ben Affleck

“Sono tornato indietro nel tempo per salvarli, e invece ho demolito l’universo”. Nel nuovo trailer di The Flash, presentato da Warner Bros lo scorso martedì in occasione del raduno CinemaCon a Las Vegas, il protagonista Barry Allen (interpretato da Ezra Miller), realizza le conseguenze del viaggio nel tempo intrapreso grazie ai suoi superpoteri per modificare gli eventi del passato e impedire l'omicidio della madre. “Se hai cambiato il passato, hai cambiato il futuro” spiega un parallelo Batman (interpretato da Micheal Keaton) al Velocista Scarlatto, rimasto inavvertitamente intrappolato in una realtà nella quale il Generale Zod (intepretato da Michael Shannon) ritorna e minaccia distruzione, ma che è priva di supereroi ai quali chiedere aiuto perché Superman non è mai arrivato sulla Terra. Per salvare il mondo attuale e tornare al futuro conosciuto, Flash dovrà contare su un’altra versione di sé stesso proveniente dalla dimensione alternativa, sull’eroina kryptoniana Supergirl (interpretata da Sasha Calle) e su due versioni di Batman, una delle quali interpretata per l’ultima volta da Ben Affleck, che ribadisce: “Le nostre ferite ci rendono chi siamo, non dobbiamo tornare a sistemarle”.