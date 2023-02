The Flash, ecco il trailer del film annunciato al Super Bowl 2023

Durante il Super Bowl 2023 sono stati presentati in anteprima molti trailer di film e serie tv super attesi. Come quello di The Flash Condividi

Le prime immagini dell'atteso The Flash nel nuovo trailer trascinano il pubblico in un viaggio attraverso il Multiverso Dc Comics insieme a Scarlet Speedster, interpretato da Ezra Miller. Questo è uno dei film Dc realizzati prima della rivoluzione operata da James Gunn e Peter Safran, e il trailer rilasciato durante il Super Bowl 2023 spiega i punti chiave della trama che racconta la nuova avventura di Miller nei panni di The Flash.

The Flash: la trama del film leggi anche Ezra Miller, l'attore di The Flash arrestato alle Hawaii Barry Allen usa i suoi super poteri per viaggiare indietro nel tempo e salvare sua madre che è stata uccisa quando era ancora un ragazzo. Viaggiare nel tempo però è pericoloso e Barry si confonde con la sequenza temporale e finisce in alcune dimensioni alternative dove non riesce a distinguere gli amici dai nemici. La storia di The Flash è basata sulla storia dei fumetti Flashpoint che hanno ristrutturato l’universo DC. James Gunn ha elogiato questo film in uscita e ha rassicurato i fan che sarà un evento cinematografico indimenticabile.

Il cast di The Flash vedi anche The Flash, la nona stagione sarà l’ultima Nel cast di The Flash, oltre a Ezra Miller, troviamo Michael Keaton e Ben Affleck nei panni di versioni diverse di Batman. Non è confermato se Miller resterà come Flash nel futuro DCU, anche per i suoi problemi personali che negli ultimi due anni lo hanno coinvolto in episodi particolarmente preoccupanti costringendo la Warner Bros. a spendere molti soldi per contenere i problemi legali della star. Diretto da Andy Muschietti da una sceneggiatura di Christina Hodson, The Flash infine include nel cast Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Maribel Verdú nei panni di Nora Allen e Ron Livingston nei panni di Henry Allen, in sostituzione di Billy Crudup nei panni del padre di Barry dopo Justice League. Sasha Calle si presenta anche come Supergirl. Anche le star dei social media Rudy Mancuso e Saoirse-Monica Jackson sono coinvolte nel progetto in ruoli sconosciuti.

The Flash al cinema Prima di questo film stand alone, Ezra Miller ha interpretato Flash nell’universo DC con un cameo in Batman V Superman: Dawn of Justice e Suicide Squad, per poi apparire con maggiore spazio di manovra nel 2017 in Justice League. Dopo l’uscita del film The Flash non è chiaro il futuro di questo personaggio, al momento intrappolato in un limbo mentre Gunn e Safran decidono dove collocarlo lavorando a una trama che unirà serie tv, film e persino i videogiochi del franchise.