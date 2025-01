Incendio Los Angeles, star di Hollywood con casa a Pacific Palisades

Terribili roghi stanno devastando l’area, dove oltre trentamila persone hanno ricevuto ordini di evacuazione e tredicimila edifici sono a rischio. In fuga anche celebrità come Ben Affleck e annullate première di film, come Unstoppable con Jennifer Lopez. Numerosi i messaggi commossi e i ringraziamenti ai soccorritori sui social

Un terribile incendio sta devastando l’area di Pacific Palisades, a Los Angeles, che si affaccia sull’oceano tra Malibù e Santa Monica. La situazione è drammatica: non solo trentamila persone hanno ricevuto un ordine di evacuazione e tredicimila edifici sono a rischio, ma anche il mondo dello spettacolo ha subito immediate conseguenze. Diverse première di film, infatti, sono state annullate a causa dei pericolosi roghi. Tra loro ci sono Better Man, il film biografico su Robbie Williams, Unstoppable, il film biografico sul wrestler Anthony Robles con Jennifer Lopez, e Wolf Man, l’horror con protagonista Julia Garner e prodotto da Ryan Gosling. “I nostri pensieri sono rivolti a coloro che sono stati colpiti dai devastanti incendi e invitiamo tutti a stare al sicuro e a seguire le indicazioni e gli ordini delle autorità locali e delle agenzie governative”, ha detto a Variety un portavoce di Paramount. Inoltre, Netflix ha cancellato a Hollywood le celebrazioni della musica di Emilia Pérez con protagonista Karla Sofía Gascón, mentre l'annuncio delle nomination dei Sag, il sindacato degli attori, è stato rinviato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chris Pratt (@prattprattpratt)

JAMES WOODS, L'ELOGIO DEI VIGILI DEL FUOCO James Woods, star tra gli altri film di C'era una volta in America di Sergio Leone e Casinò di Martin Scorsese, ha pubblicato su Instagram i video dell'incendio. "Siamo stati fortunati ad avere i vigili del fuoco e la polizia di Los Angeles che hanno fatto così bene il loro lavoro. Siamo al sicuro e fuori", ha detto. "Ci sono diverse scuole elementari nel nostro quartiere e c'è stato un enorme sforzo da parte della comunità per evacuare i bambini in sicurezza. Non potrei dire meglio del lavoro dei vigili del fuoco di Los Angeles e della polizia della città".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Woods (@realjameswoods)

"Quello che sta succedendo adesso a Los Angeles è così spaventoso e devastante", ha scritto Billie Eilish, che ha anche condiviso un link utile alle segnalazioni.