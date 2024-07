A sessant'anni dall'uscita del primo film della “Trilogia del dollaro”, la storia del pistolero interpretato da Clint Eastwood tornerà sul grande schermo su iniziativa di un gruppo di produttori veterani di Hollywood. Il rifacimento sarà realizzato anche dalla italiana Jolly Film (che fece l'originale)

Col sessantesimo anniversario di Per un pugno di dollari, pellicola di Sergio Leone del 1964, pietra miliare del cinema mondiale, arriva una grande notizia per gli appassionati del cult dell'autore italiano e del genere western.

A Hollywood è iniziata la produzione di un remake del film che lanciò la carriera di Clint Eastwood. Il nuovo film vedrà coinvolti un gruppo di produttori di larga esperienza. Tra i veterani c'è anche Enzo Sisti. Anche la romana Jolly Film, che realizzò il film originale, darà il suo contributo all'ambizioso progetto.

Il revival del western Non si conoscono ancora i dettagli del remake di Per un pugno di dollari, film la cui produzione è appena partita ma che non ha ancora un titolo ufficiale, né un regista, né nomi certi del cast, ma l'idea dell'avvio del progetto già ha fatto drizzare le antenne dei cinefili e degli appassionati di western che, come è logico, considerano la filmografia di Leone un capitolo straordinario del genere cinematografico che, di recente, è al centro di un vero e proprio revival, come provano la popolarità della serie Yellowstone o la saga work in progress Horizon di Kevin Costner.

Tra i tanti franchise, sequel, reboot e remake - progetti di cui il cinema d'oggi sembra proprio non poter fare a meno, visto l'appeal delle vecchie storie per il pubblico della sala - il rifacimento di Per un pugno di dollari è certamente una notizia, dal momento che nessuno ha mai messo le mani sul capolavoro di Leone, versione western di Jojimbo di Kurosawa (in Italia, La sfida del samurai) del 1962. Ci aveva provato la Mark Gordon Pictures nel 2020 per realizzare una serie remake sul soggetto, idea che però non ha avuto successo. approfondimento Horizon: An American Saga - Capitolo 1, il cast del film di Costner

Una produzione Italia-Usa (con Nunnari, Salvi e Jolly Film) Il remake di Per un pugno di dollari sarà targato Euro Gang Entertainment, la società di Gianni Nunnari (che è stato produttore esecutivo di successi come Se7en, 300 e The Departed), Simon Horsman (che nel 2023 ha prodotto Magazine Dreams con Jonathan Majors), la Jolly Film di Roma, casa di produzione dell'originale del 1964, e Enzo Sisti, il settantasettenne romano che ha lavorato a film Gangs of New York, La passione di Cristo, Mission: Impossible III, I due papi, Ferrari e, recentemente, alla miniserie Ripley.

Sisti ha lavorato ultimamente con Nunnari e Horsman per la serie televisiva ad alto budget Those About to Die, con Anthony Hopkins, ambientata nella Roma antica. “Sono molto felice di collaborare con Gianni e Simon nel remake di questo classico che ha creato un sottogenere cinematografico nuovo e che ha dato vita a oltre cinquecento western europei”, ha dichiarato Sisti a Deadline. “Enzo Nunnari è uno dei produttori più esperti al mondo, siamo fortunati ad averlo com partner nel progetto. Vogliamo produrre un remake che renda giustizia al grande classico di Sergio Leone”. leggi anche Those About to Die, il trailer della serie epica con Anthony Hopkins

Per un pugno di dollari, il grande classico del western Per un pugno di dollari del 1964 ha rappresentato un punto di svolta per il western e per il cinema italiano, punto di riferimento per i cineasti mondiali.

La pellicola in cui un poco più che trentenne Clint Eastwood impersonava il pistolero senza nome in rado di ridurre a una città senza interesse la sperduta San Miguel, cittadina del Messico al confine con gli Usa (ricreata, però, in Spagna), è diventata il capostipite da cui è venuto fuori un numero enorme di titoli western, tutti costretti a rivedere il proprio linguaggio cinematografico grazie alla rivoluzione operata dall'epopea di Leone che, alla sua uscita, fu guardata con sospetto dai critici ma la cui fama è cresciuta (e a dismisura) col tempo.

Innumerevoli i punti di forza di un film lungo cento minuti dalla trama essenziale e scarna, dai personaggi consapevolmente stereotipati eppure vincenti al punto da diventare dei riferimenti assoluti per tutti quelli che hanno messo mano al genere coi pistoleri e i conquistatori nei decenni successivi.

Componente creativa di impareggiabile livello, la colonna sonora di Ennio Morricone, vera sceneggiatura musicale del film. Chi dovrà lavorare al nuovo remake avrà un precedente difficile da eguagliare. approfondimento Ennio Morricone: 10 colonne sonore entrate nella storia del cinema